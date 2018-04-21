SES’ten direnişteki işçiye ziyaret

SES, Zeytinburnu Belediyesinden güvenlik soruşturması bahanesiyle işten atılan ve direnişe başlayan Kenan Güngördü'ye destek ziyaretinde bulundu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten atılan ve eyleme başlayan Kenan Güngördü’yü ziyaret ederek destek verdi.

Zeytinburnu Belediyesi’nde işten atılan 11 işçiden biri olan ve belediye binası önünde oturma eylemini sürdüren Kenan Güngördü’yü, ziyaret eden SES Aksaray Şube üyesi sağlık emekçileri, “Taşerona kadro vaadi bir işçi kıyımına dönüştü. Yüzde 10’a yakın işçi işten atıldı. SES’te yöneticilik yapmış bir arkadaşımız Kenan Güngördü’ye dayanışma ziyaretinde bulunduk. Bundan sonra da desteğimiz sürecek” dedi.

Güngördü 16 Nisan’dan bu yana işe alınma talebiyle oturma eylemi yapıyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 01:16

www.evrensel.net