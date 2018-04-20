Çocuğuna cinsel istismarda bulunmak iddiasından tutuklandı

Urfa'da M.Y. isimli erkek, 3 arkadaşıyla birlikte kızının da aralarında olduğu 3 çocuğa istismarda bulunmaktan gözaltına alındı. 4 erkek tutuklandı.

Urfa'da M.Y. isimli bir erkek, 3 arkadaşı ile birlikte kızının da aralarında olduğu 3 çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçlamasından gözaltına alındı. 4 erkek tutuklandı.

15 yaşındaki L.Y., jandarmaya mektup yazıp, babası M.Y.'nin, kendisiyle birlikte yaşları 13 ile 17 arasında değişen 3 çocuğu para karşılığında başkalarına pazarladığını anlattı. Mektup üzerine harekete geçen jandarma, L.Y. ile diğer 2 çocuğu, Şanlıurfa Çocuk İzleme Merkezi'ne (ÇİM) sevk etti. Burada ifadeleri alınan çocuklardan L.Y.'nin, babası M.Y. tarafından tacize uğradığı ve kızını para karşılığında pazarladığı ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri L.Y.'nin babası M.Y. ile çocuklara istismarda bulundukları iddia edilen C.H., M.B. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, çocuklar ise devlet korumasına alındı. (Urfa/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 23:40

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