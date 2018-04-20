Ücretini alamayan inşaat işçisi eylem yaptı

Urfa'da 25 yaşındaki bir inşaat işçisi, ücreti ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı. İşçi, sokak ortasında 'Paramı istiyorum' diye bağırdı.

Urfa Topçu Meydanı'nda, devam eden inşaat çalışmasında yüklenici firmadan 1000 lira olan alacağını alamayan 25 yaşındaki İbrahim Y. adlı işçi, protesto gösterisi yaptı.

Olay, akşam saatlerinde Topçu Meydanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre bir süredir meydan düzenlemesinde inşaat işçisi olarak çalışan İbrahim Y., beraberinde getirdiği lastiği yolda yakarak ‘Paramı istiyorum’ diye bağırmaya başladı. Çalıştığı inşaat işinde yüklenici firmadan 1000 lirasını alamadığını iddia eden İbrahim Y.'yi gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine bölgeye en yakın olan sivil polisler sevk edildi. Lastik yakan genci bir süre sakinleştirmeye çalışan polis, başarılı olamayınca vatandaşlar araya girdi.

Ardından bölgede bulunan polisler gence müdahalede bulunarak gözaltına aldı. Yolda yanan lastikler ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (Urfa/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 22:22

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