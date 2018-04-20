HDP'li Sezai Temelli: 7/24 çalışarak paniklerini devam ettireceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: 7 Haziran'da ona dersini vermiştik. Tarihi iyi seçmiş, 7 gün 24 saat paniği devam ettireceğiz.

Seçim tarihinin açıklanmasının ardından önceden düzenlenen toplantılarla seçim çalışmalarını başlatan HDP, Çukurova bölgesinde düzenlediği halk toplantılarından ikincisini Adana’da düzenledi.

Grup Başkan Vekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ile birlikte katıldığı Adana İl Örgütü’nün düzenlediği halk toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, hükümetin erken seçim istemesini panik olarak nitelendirerek “Bak yine Haziran geldi. 7 Haziran'da ona dersini vermiştik. Tarihi iyi seçmiş 7 gün 24 saat paniği devam ettireceğiz. O paniklemeye devam ettikçe biz büyüyeceğiz. Bu zulüm iktidarına son vereceğiz” dedi.

‘AKP’NİN EKONOMİ PAKATLERİ İŞÇİYE DEĞİL, ZENGİNLERE’

Temelli’den önce konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, AKP’nin ekonomi paket vaatlerine dikkat çekerek “Rüşvet paletlerine başladılar. Ama işçilere değil, emekçiye, halka, kadına, gençlere değil. Paketlerin hepsi zenginler için” dedi. Seçim kararı verildiği gün OHAL’in ilan edildiğini dile getiren Beştaş, “Yurttaşlara şunun dediler ‘OHAL olmadan kaybederiz’ Ama yine kaybedeceksiniz. Siz iktidarda milletvekillerini rehin almanın hesabını 24 Haziran’da vereceksiniz. Bu kadar ağır işkenceyi cezaevlerinde yaymanın, 63 belediyeye kayyum atamanın, halkın yoksulluk içinde yüzdüğü günlerde para içinde yüzmenin bedelini 24 Haziran’da ödeyeceksiniz” dedi.

‘FAİZLER YÜKSELİYORSA MÜSEBBİBİ SİZSİNİZ’

Erdoğan’ın “sandığa gömün” şeklindeki sözlerine cevap veren Temell, “Bizi sandığa gömdüğü avrolar, dolarlar sanıyor. Biz, Kürt’üz Türk’üz, Ermeniyiz, Aleviyiz. Biz sandığa sığmayız” dedi. Suriye’de savaş boyunca tek huzurlu bölge Afrin'in bombalandığını ifade eden Temelli, “Kimyasal karşı çıkmayı biliyorsun da çocuklar ölürken ne farkın var. Suriye'de savaş demek iktidarın kendisine güç katması demek” dedi. Ekonominin dibe vurduğunu ifade eden Temelli, “Hala ‘faiz lobisi’ diyor. ‘Finansal baskı yapıyorlar o yüzden kur büyüyor’ diyor. Bu yalanlara insanların karnı tok. Bu ülkede faizler yükseliyorsa, ekonomide çöküntü yaşanıyorsa, dolar 4 lirayı geçmişse bunun müsebbibi sizin talancı ekonomi politikalarınızdır” şeklinde konuştu.

‘BÜTÇESİ 7,4 BÜYÜYEN VA MI?’

Ekonominin 2017’de 7,4 büyüdüğünün açıklandığını hatırlatan Temelli, “Aile bütçesi 7,4 büyüyen var mı? Aramızda emekçiler, çitçiler var. Hepsinin alım gücü düşmüş, herkes borçlu, yoksulluk altında yaşıyor” dedi. Ülkenin kaynaklarının İnsansız hava araçlarına, enerjiye yatırıldığını ifade eden Temelli, “Neden çünkü damatları buralara yatırım yapıyor. Adana çiftçileri mağdur, büyük borç batağında. 2 tur dolusu tohumu getirirseniz bunun bedelini ödemek için 36 bin ton domates satmanın gerekiyor. Bir birim ihracat arttırmak için iki birim ithalat yapıyor. Bunun bedelini Adanalı çiftçi öder. Ürünümüze, toprağımıza sahip çıkma zamanıdır” dedi. Şeker Fabrikası'nın satılmasının, suların satışa çıkarılmasının nedeninin ekonomideki bu kötü gidişat olduğunu dile getiren Temelli, “Bu köyü gidişata, savaş politikalarına ‘dur’ demek için mücadeleyi birleştirme zamanı” dedi.

‘1 MAYIS ALANLARINDA BULUŞACAĞIZ’

1 Mayıs’ın hesap sormak için birleşilecek bir gün olduğunu dile getiren Temelli, “Emeğin, doğanın talanına karşı 1 Mayıs alanlarında buluşacağız” dedi. Bu seçim sürecinde OHAL’e karşı mücadelelerini yükselteceklerini dile getiren Temell, “Şaibeli seçimlere sandıkta oylara sahip çıkarak, onları teşhir ederek dur diyeceğiz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 21:20

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