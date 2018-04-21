Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi’nde kız-erkek ilişkilerine karışıyorlar!

Elazığı’daki Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi’nde kız-erkek ilişkilerini ‘dizayn’ edecek bir komisyonun kurulduğu iddia edildi.

Orhan KURUL

Elazığ

Elazığ'ın iki ‘nitelikli’ Anadolu lisesinden biri olan Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi’nde kız-erkek ilişkilerini ‘dizayn’ edecek bir komisyonun kurulduğu iddia edildi. Konuyla ilgili ulaştığımız Okul Müdür Mehmet Nuri Güler, “Okul disiplini açısından tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.

Elazığı’nın iki ‘nitelikli’ Anadolu lisesinden biri olan Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi’nde kız-erkek ilişkilerini ‘dizayn’ edecek bir komisyonun kurulduğu iddia edildi. Adı belli olmayan komisyona kendi aralarında ‘ikili ilişkiler komisyonu’ adının verildiğini söyleyen öğrenciler, duygularını “şaşkına uğradık” diye ifade ettiler. İddiaya göre komisyonda görev alan öğretmenler, birlikte yemek yiyen, ders çalışan, okul içinde yan yana dolaşan erkek-kız öğrencileri tespit edip sözlü yolla uyarıyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan ve ismini vermek istemeyen öğrenciler, “Öğrencilerin özel hayatlarına, arkadaşlıklarına müdahale eden öğretmenler bir kız ve erkeğin yan yana oturamayacağının kanaati içindeler” dedi. Öğrenciler, komisyondaki öğretmenlerin, öğrencilere “okul içinde öğrencilerin fingirdeşmesine izin vermeyeceğiz” gibi söylemler kullandığını iddia ettiler.

‘BURAYA SADECE ÖĞRENCİLİK İÇİN GELİN’

Okul müdürünün Cuma günü yapılan okul töreninde “buraya sadece öğrencilik için gelin, aranızdaki ilişkiler arkadaşlıktan öteye geçmesin” dediğini söyleyen öğrenciler, yine aynı gün ki törende, müdürün “öğrencilerimizin yüzde doksanı öğrenci gibi, birkaç kişi var onun için de gereken uyarılar yapılacak” dediğini iddia ettiler. Bu komisyon tarafından uyarılan bir öğrenci, “dışarıda ne yapıyorsanız yapın okul içinde bir daha görüşmeyeceksiniz” şeklinde bir söylemle uyarıldığını söyledi.

KOMİSYONUN VARLIĞI KABUL EDİLDİ

Konuyla ilgili söz konusu iddiaları sormak için Okul Müdürü Mehmet Nuri Güler’i aradık. “Okulunuzda kız ve erkek ilişkilerini dizayn etmeye çalışan bir komisyonun varlığı iddia ediliyor” diye sorduğumuz Güler, önce “sizi ne ilgilendiriyor ki?” dedi. Gazeteci olduğumuzu tekrar hatırlattıktan sonra “okul yönetmeliği gereği bazı şeyler yapılıyor” dedi. “Okul disiplini açısından tedbirlerimizi alıyoruz” diyen Güler, “Okul içerisinde öğrencilerin fingirdeşmesine izin vermeyeceğiz” söylemini de kesin bir diller reddederek, “Böyle bir söylem kullanılması mümkün değil. Size yanlış aksettiriyorlar” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 22:05

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