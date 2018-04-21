Ankara'dan bir PTT işçisi, ağır çalışma koşullarına dikkat çekerek buna karşı 1 Mayıs'ta alanlarda olmaya çağırdı.

PTT işçileri

Ankara

Bizler Ankara’da PTT’de posta dağıtım birimlerinde uzun zamandan beri çalışan ve çalışma şartlarının her geçen gün daha da kötüye gittiği kadrolu işçilerle aynı işi yapan taşeron işçileriz.

Çalışma koşullarımız oldukça ağır. Posta dağıtım ve kargo işlerinin neredeyse hepsini bizler yapıyoruz. PTT’nin kârına kâr katan biz taşeron işçiler, ne fazla mesai ne de insanca yaşabileceğimiz bir ücret alabiliyoruz. Üstüne üstlük aynı işi yaptığımız kadrolu işçi arkadaşlarımıza paso verilirken, biz taşeron işçiler aldığımız üç kuruş maaşla bir de yol parası vermek durumunda kalıyoruz.

Her yıl sürekli değişen şirket sebebiyle hiçbir iş güvencesi yok. Kaybolan haklarımızı ancak mahkeme kanalı ile alabiliyoruz. Temel tüketim ürünleri ne iğneden ipliğe zamların ardından aldığımız maaş adeta kuşa dönmüş durumda. Hepimiz ek iş yapmadan geçinemez durumdayız .

İşyerinde sohbet ettiğimiz arkadaşların hepsi kadro meselesi üzerinden müthiş hayal kırıklığı içinde. AKP iktidarına sürekli oy verdik, bu zamana kadar destekledik, kamuda çalışan işçilere kadro verilirken PTT’nin kapsam dışı bırakılması çok canınızı yaktı diyeni de, bundan sonra AKP avucunu yalar diyeni de, beni çevremdeki insanlara rezil etti insanlar benimle alay ediyor diyeni de, sandıkta muhakkak hesaplaşacağız diyeni de var.

ÇEVRE MEKTUPLARI EVREYİ KİRLETTİ

Son günlerde iş yükümüz çok azmış gibi bu ülkenin yeşil alanlarını yok eden sularını satan doğayı tahrip eden Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından Dünya Ormancılık Gününde 23 milyon eve PTT aracılığıyla Cumhurbaşkanı’nın mektubuyla birlikte çam tohumu gönderdi.

Bizler açısından oldukça zorlu bir süreç oldu. Dağıtım yaptığımız cadde ve sokaklar adeta çöp yığınları ile doldu. Hangi sokağa postacının girdiğini yere atılan kağıt çöplerinden kolayca anlayabilirsiniz. Yani çevreyi koruma duyarlılığı için başlatılan kampanya adeta çevre kirleten kampanyaya döndü.

Dağıtım yaparken vatandaşlardan duyduğumuz cümle “Çam tohumu gönderiyorlar da ekecek yer mi bıraktılar? Yazık değil mi bu kadar kağıdı israf ediyorlar” oldu. Bunu diyenlerin sayısı mektubu cebinde gezdirip “Cumhurbaşkanım bana mektup göndermiş” diyenlerden bir hayli fazla.

Yaşam standardımızın bir hayli düştüğü, cebimizdeki paranın sıfırlandığı, kadro hayalinin kuşa döndüğü, doğanın katledildiği, baskın seçim tarihinin belli olduğu, geçinemediği için bedenini ateşe veren sınıf kardeşlerimizin sayısının arttığı,1 Mayıs arifesinde kendi sorunlarımız etrafında birleşerek “Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda” diyenlere selam olsun. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın 1 Mayıs...

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 22:10

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