Eğitim Sen İzmir Şubeleri 'performansa hayır' imzalarını teslim etti

Eğitim Sen İzmir Şubeleri: Susma ses çıkar meslek onuruna sahip çık.

Eğitim Sen İzmir Şubeleri “Öğretmen performans değerlendirme ve aday öğretmenlik iş ve işlemleri yönetmeliği taslağı'nın geri çekilmesi için topladıkları imzaları Milli Eğitim Bakanlığa iletilmesi üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

17 Nisan’dan itibaren tüm okullarda ve iş yerlerinde topladıkları imzaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim eden Eğitim Sen İzmir Şubeleri, önce basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ve MYK üyelerinden Mali Sekreter Ahmet Karagöz, kadın sekreter Derya Yulcu da katıldı. “Susma haykır performansa hayır”, “Susma ses çıkar meslek onuruna sahip çık”, “Tüccar değil öğretmeniz” sloganları atıldı.

Açıklamayı ise Dönem Sözcüsü Eğitim Sen 3 Nolu Şube Başkanı Ulaş Yasa okudu. Yasa, MEB'in performans dayatmasını kabul etmediklerini vurgulayarak, “Eğitimin özelleştirildiği ve ticarileştiği bir dönemde öğretmenlik mesleği siyasi iktidar ve milli eğitim Bakanlığı tarafından doğrudan hedef alınmaktadır” dedi. Böylesi bir uygulamanın öğretmenlerin iktidara bağlılığını da arttıracağını belirten Yasa, öğretmenlerin iş güvencesinin sürekli tehdit altında olacağını söyledi. ‘Öğretmen yeterliliklerinde bilimsel, objektif ve evrensel standartlar yerine, her açıdan baskı uygulanacak performans değerlendirmedeki ısrar MEB'in asıl niyetini göstermektedir’ diye ifade eden Yasa, ‘İş güvencesi başta olmak üzere sahip olduğumuz hakları geriye götüren, mesleğimizi değersizleştiren bu uygulamayı durdurmak için topladığımız imzaları Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderiyor, eğitimde performans ve sınav dayatmasından derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz” dedi.

'MERVE ÖĞRETMENLERİ UNUTTURMAYACAĞIZ'

Ardından Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise konuşmasında, “3 ay yatıyorlar, yarım gün çalışıp maaş alıyorlar söylemlerinizi unutmadık. Hukuksuzca yaratttığınız KHK'larla ağaç kökü yesinler diye haykırdığınızı unutmadık, unutmayacağız. KHK'larla yarattığınız hukuksuzluklarla, kaybettiğimiz arkadaşlarımızı unutmadık.Güvenlik, mülakat soruşturmalarıyla ataması yapılmayan öğretmenleri, hayatını kaybeden, yitirdiğimiz Merve öğretmenleri unutmadık. İnşaatlarda, fabrikalarda çalışmak zorunda kalarak işçi cinayetlerinde hayatını kaybeden arkadaşlarımızı unutturmayacağız” dedi.

Performans sistemi ile halkın öğretmeni değil iktidarın öğretmeni olmayı dayattıklarını belirten Aydoğan, “Biz halkın öğretmeni olmaya devam edeceğiz. KHK'lerinizi, baskılarınıza inat her yerde 'mesleğime dokunma' kampanyasını sürdürüyoruz. Bizler bu ülkede geleceği var edenleriz, bu yasayı, bu taslak yönetmeliği durduracağız” diye ifade etti. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 21:00

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