6 çocuk annesi işçiyi kapı önüne koydular

16 yıl boyunca Akdeniz Belediyesi'nde çalışan 6 çocuk annesi Muazzez Çirik, güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işsiz kaldı.

Turan DAL

Mersin

Muazzez Çirik, 48 yaşında. Eşi siyasi davadan aldığı ceza nedeniyle 23 yıldır cezaevinde olduğu için 6 çocuğunun da yükünü tek başına sırtladı. 16 yıl Akdeniz Belediyesi’nde çalıştı. Hiçbir ihtar, uyarı almadan yıllar boyu görevini yerine getirdi.

EVLERE TEMİZLİĞE DE GİDİYORDU

Asgari ücretle geçimini sağlayamayan anne, biri mimarlık, diğeri İngilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan iki çocuğunun eğitim masraflarını karşılayabilmek için her şeyi göze aldı. Sonunda ev kirası ödememek için kayınpederine ait Akdeniz İlçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde eve dönüştürdüğü dükkana yerleşti. Yine de yetmedi, belediyedeki işinin yanı sıra hafta sonları evlere temizliğe gitti. Verdiği mücadele ‘taşerona kadro müjdesi’ ile sona erdi. Belediye şirketine (BİT) geçişte talebinde bulunan Çirik’in, hakkında yürütülen güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek geçiş talebi reddedildi ve işsiz kaldı.

SAVCILIKTAN YANIT GELDİ

İşten atılmasıyla çaresiz duruma düştüklerini dile getiren Çirik, üniversiteli iki çocuğunun psikolojik olarak etkilendiğini ve okulu bırakmak istediklerini söyledi. Kendisi hakkında güvenlik soruşturmasında engel teşkil edecek hiçbir sebebin bulunmadığını dile getiren Çirik, iftira sonucu, haksız ve hukuksuz olarak işinden olduğunu düşünüyor. Bunun belgesi de var üstelik. Mersin Savcılığı’na başvuruda bulunduğunu anlatan Çirik, Savcılıktan “hakkında hiçbir soruşturma yürütülmediğini ve hiçbir örgütle bağlantısı olmadığı” yanıtını aldığını aktarıyor. Çirik, şimdi yaşadığı haksızlığın düzeltilmesini istiyor.

‘ÇOCUKLARI DA MAHKUM EDİYORLAR’

DİSK/Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, üyeleri Muazzez Çirik’in işten atılmasına tepki göstererek “Arkadaşlarımız şimdiye kadar bir örgüt üyesi, örgüt çalışanı, örgüt irtibatlısı, iltisaklısı değildi. Şimdi irtibatlısı, iltisaklısı oldu! Arkadaşlarımız hazır, mevcut işinden oldu” dedi. Savcılık başvurusundan bir şey çıkmadığını sadece ‘İstihbari bilgiler var’ denildiğini aktaran Göksoy, bunu sordukları belediye yetkililerinden de “Söyleyemeyiz’ yanıtını aldıklarını anlattı. Yanlıştan bir an önce dönülmesini isteyen Göksoy, şöyle devam etti: “Muazzez ablamız 16 yıldır Akdeniz Belediyesi’nde çalışıyor. Muazzez ablamızın eşi, 23 yıldır cezaevinde. Biz ondan dolayı işinden olduğunu düşünüyoruz ve diyoruz ki ‘Eğer ki Muazzez Çirik, eşinden dolayı işten çıkarılmışsa bu ülkenin yasası belli’. Yasalar açıktır. Suçlar, kabahatler bireyseldir. Ama onlar Muazzez ablamızın şahsında 6 çocuğunu da mahkum ediyorlar. Bakın üniversiteli iki çocuğu eğitim ve öğretimini sonlandırıp gelecek anneleri işten atıldı diye. Böylesi bir durumla karşı karşıyayız.” Hükümetin kadro veriyoruz sözünün aldatmaca olduğunu dile getiren Göksoy, “Ne diyorlar ‘Kadro vereceklermiş’. Aslında kadro verdikleri yok. Belediyedeki İktisadi Teşekkülleri adı altında kurulan yine bir belediye şirketine geçişler yapılıyor. Bunun tek iyi bir yanı var. En azından aracı şirketler aradan çıkıyor, ihaleler ortadan kalkıyor, işçilerin bir nebze daha güvenceli bir işi olmuş oluyor. Yoksa bunun adı kadro değil” diye konuştu. Hükümetin düzenlemesinin göstermelik olduğunu vurgulayan Göksoy, bütün taşeron işçilere koşulsuz, şartsız kadro istediklerini dile getirdi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 22:05

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