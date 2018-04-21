Ford işçisi: Seçimde ‘hayır’daki gibi ‘tek adama’ karşı birleşelim

Kocaeli'de kurulu Ford Otosan'da çalışan bir işçi, erken seçim kararını eleştirerek çözüm için birlikte mücadeleyi önerdi.

Ford Otosan’dan bir işçi

Kocaeli

Yazıma nereden ve nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Ülke gündemi o kadar değişken ki... Daha düne kadar 2019’da seçim olacak diyenler, yangından mal kaçırırcasına erken seçim kararı alıyor. Bir çok şeyi referanduma götürenler, neden böyle bir şey yaptı dersiniz? Her söylevlerinde “Büyüyen, gelişen Türkiye” diyenler, neden apar topar erken seçim kararı almış olabilir? Zannedersem pembe gözlük vatandaşın gözünden düşmek üzere. Ülke genelinde OHAL varken bu seçim ne kadar şeffaf olabilir. Bazılarını iktidar koltuğu öyle bir büyülemiş ki, bu koltuğu kaybetmemek için bin türlü yasa çıkarmaları yetmezmiş gibi şimdi de alelacele seçime götürüyorlar bizi. Oy kaybetme korkusu sardı, adı cumhur ittifaki, gerçekte monarşi ittifakını. Karşılarında ki partilerin güçlendiğinin farkındalar. Taşıma suyla döndürdükleri değirmen durmak üzere, koltuklarını kaybetme korkusu sardı hepsini. MHP lideri Bahçeli partisinin oylarının İYİ Parti’ye ve AKP’ye gideceğini biliyor. Kendisine bir şey kalmayacak farkında. Hazırda Afrin operasyonu varken milletin milliyetçi duygularını kullanarak oy kaybını en aza indirmenin derdinde. AKP koalisyon iyi bir şey değil derken seçime ittifak adı altında koalisyonla giriyor. Bu durum vatandaşın gözünden kaçmıyor elbet. Niyeti kendi iktidarlarını korumak olan AKP, yanında baston değneği olarak Bahçeli’yi kullanıyor. Karşılarında birden çok ve birbirinden farklı siyasal ideolojilere sahip olan partiler ve seçmenler var.

“Hayır”da birleşen bu seçmenler şimdi de “tek adama” karşı birleşirlerse bu birleşme bazılarının hayallerinin sonu olacağı anlamı taşıyor. Bu durum onları ölesiye korkutuyor. AKP ve yandaşları 16 yıl içerisinde kandırmacayla bir yerlere geldiklerinin farkındalar. Ellerindeki güç giderse kimsenin kendilerine sokakta yürürken selam bile vermeyeceğini iyi biliyorlar.

Gözlerini koltuk ve para hırsı bürümüş bunların. Ülkeyi uçurumun eşiğine sürüklemişler. Ve halen milyonları o uçurumdan atmanın derdindeler. Yeter ki paraları gitmesin. Ya bizler birlikte, bu zor şartlar altından kalkarız ya da bu çatının altında birlikte eziliriz. Uyan artık sevgili halkım.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 22:10

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