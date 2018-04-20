Buldan: Türkiye'nin dertlerine derman birini aday olarak göstereceğiz

Halkların Demokratik Partisi Kocaeli'de halk toplantısı gerçekleştirerek seçim hazırlıklarına başladı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan öncülüğündeki heyet bugün Kocaeli'de kurum temsilcileri, basın ve halk ile buluşma gerçekleştirecek.

Serpil Kemalbay, Müslüm Doğan, Hüda Kaya, Garo Paylan, Ertuğrul Kürkçü, Aysel Güzel, Zeynep Boğa ve Parti Meclisi üyeleriyle Kocaeli'de temaslarda bulunacak olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ilk temasını Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) gerçekleştirdi. Burada siyasi parti, sendika ve diğer kurum temsilcileriyle buluşan Buldan, buluşma öncesinde gündeme dair görüşlerini belirtti.

24 Haziran erken seçiminde eşit koşullarda yarışamayacaklarını belirten Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye toplumunun bütün dertlerine derman olacak, işçilerin, kadınların sorunlarını bilen birini aday göstereceğiz. Türkiye halkları kimi isterse onu aday göstereceğiz" dedi.

'AKP KOCAELİ'DE DE YANDAŞLARININ CEBİNİ DOLDURDU'

Sözlerine Kocaeli'ye dair görüşlerini ifade ederek başlayan Buldan, Kocaeli'de yapılmak istenen Katı Atık Tesisine, Dilovası'na, ihraç edilen akademisyenlere, Onur Hamzaoğlu'na ve işçilerin sorunlarına değindi. Kocaeli'nin sıkıntılarının farkında olduklarını belirten Buldan, "Kocaeli'de olmak, Kocaeli'de seçim startını vermek bizim için anlamlı. Bir işçi kenti olan Kocaeli'nin çok sıkıntısı var, Kocaeli'nin güzel insanlarının sağlığını ve yaşamını etkileyen bir çok girişimin yapıldığını biliyoruz. İnsan sağlığını hiçe sayan adımların devam etmemesi için Kocaeli halkının karar vereceği çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Kocaeli'de yapılmak istenen Katı Atık Tesisi'nin halka sorulmadan yapılmasını kabul etmiyoruz, bu kentte AKP'nin devreye koyduğu bu proje asla kabul edilemez. Bacalardan çıkan zehirli gazlar, Kocaeli halkını tehlikeye atan o gazlar halkımızı kanser ediyor. Çocuklarımızın geleceği için bu tür projelere karşı durduk. AKP başta Kocaeli olmak üzere Türkiye'nin her yerinde kendi yandaşlarının cebini doldurdu. Kocaeli Üniversitesi'nde yaşanan ihraçları biliyoruz, Kocaeli'nin yetiştirdiği Onur Hamzaoğlu şuan barış istediği için, özgürlük istediği için cezaevinde. Ona selamlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.

'SADECE 1 MAYIS'TA DEĞİL 24 HAZİRAN'DA DA CEVABINI ALACAKLAR'

1 Mayıs'a da değinen Buldan, "Kocaeli'de işçi ve emekçiler 1 Mayıs'ta alanda olarak AKP'ye karşı tepkisini dile getirecek, bunu biliyoruz. Sadece 1 Mayıs'ta değil, 24 Haziran'da da cevabını alacak AKP. Kendi çıkarları için bu seçim kararını aldıklarını biliyoruz. Alınan bu kararın hangi koşullarda yapılacağını biliyoruz. AKP Hükümeti, muhalefeti ezmeye çalışan bir yöntem izliyor. HDP'ye saldırmalarının nedeni bu, barışı ve demokrasiyi isteyen herkese saldırdılar. Halkın iradesini hiçe saydılar" dedi.

Dış politikaya da değinen Buldan, "Sadece bunlarla sınırlı kalmadılar. Suriye'ye girmekle, Afrin'e girmekle uluslararası alanda bütün itibarlarını kaybettiler. 'Kürt anasını görmesin, Kürt hiç bir kazanım elde etmesin' diye hareket ettiler. Savaşla, kanla, gözyaşı ile oyları yükselecek sandılar. Oysa yaptıkları hiç bir şey onlara artı puan getirmedi. Tam aksine, onları gittikçe eriten ve yerin dibine batıran bir döneme girdiler" ifadelerini kullandı.

'MUTLAKA BİZ KAZANACAĞIZ'

Erken seçime de değinen Buldan, Türkiye'yi kapsayacak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını belirterek, "24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AKP-MHP koalisyonu Türkiye için ne vaat edebilir? Bu kadar güç ellerindeyken, hiç bir şey yapamayanlar 'Biz size barışı, özgürlüğü, demokrasiyi getireceğiz' mi diyecek? Eşit Koşullarda onlarla yarışamayacağız ama biz halkımızın özgücüne inanıyor ve güveniyoruz. Bu gelenek, bu parti hiç bir zaman sandığa gömülmedi. Bölgede sandığa gömülen AKP'dir, bizi gömemezler" dedi. Mutlaka kazanacaklarının altını çizen Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye toplumunun bütün dertlerine derman olacak, işçilerin, kadınların sorunlarını bilen birini aday göstereceğiz. Türkiye halkları kimi isterse onu aday göstereceğiz. Türkiye halklarının istemediği birini aday göstermeyeceğiz. Kurullarımız çalışıyor, il ve ilçe örgütlerimize, bileşenlerimize danışıyoruz, soruyoruz. Mutlaka biz kazanacağız" dedi.

Toplantıya; CHP, EMEP, ÖDP, SYKP, Halkevleri, Dersimliler Derneği, Vartolular Derneği, Çınarlı Cemevi gibi kurumlar katıldı. Toplantı Buldan'ın konuşmasının ardından basına kapalı bir şekilde devam ederken, heyet KESK Şubeler Platformu ziyaret edecek. Heyet Kocaeli'de son temasını Gebze Star Düğün Salonu'nda halk buluşması yaparak gerçekleştirecek. (Kocaeli/EVRENSEL)

Erken seçim önergesi 386 oyla kabul edildi

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 19:48

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