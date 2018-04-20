Facebook doğrulama aracı yayılıyor

16 ay önce pilot olarak başlayan Facebook doğrulama aracı projesini kullanan ülkelerin sayısı bir ay içerisinde ikiye katlandı.

Facebook'un doğrulama aracını kullanan ülkelerin sayısı bir ay içerisinde ikiye katlandı. 16 ay önce pilot olarak başlayan proje, Facebook’un sahte haberlere karşı birincil silahlarından biri olarak görülüyor.

Geçen hafta ABD Kongresine verdiği demeçte CEO Mark Zuckerberg, şirketin yanlış bilgilendirmeye yönelik üç stratejisini ortaya koymuştu. İlk ikisi, spam gönderenlerin reklam satın almasını kısıtlamak ve hesapları devlet aktörlerinden otomatik olarak silmek için yapay zekadan yararlanmaya çalışmaktı.

Sonuncusuna göreyse Facebook, kullanıcıların bildirdiği makaleleri, fotoğrafları ve meme’leri doğrulamak ya da bunlara aykırı davranmak için bağımsız gerçekleri kontrol eden çıkışlardan yararlanıyor. Ve şimdi, Facebook’un iniş-çıkışları olan bu projesi Batı ülkelerinin ötesine yayılıyor.

Journo’da yer alan habere göre, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili sahte haberlerin ardından Aralık 2016’da başlatılan programa en son eklenenler arasında Meksika, Endonezya, Filipinler, Hindistan ve Kolombiya yer alıyor. 2017 yılında Facebook’un ortakları ABD ve üç Avrupa ülkesiyle sınırlıydı: Fransa, Almanya ve Hollanda. İtalya ise listeye Ocak ayında eklenmişti. Programa son eklenen ülkelerin ise çoğunlukla Facebook’un aktif kullanıcılarının da yoğun olduğu ülkeler olduğu göze çarpıyor.

Facebook’ta teknoloji iletişim yöneticisi olan Lauren Svensson Poynter’a verdiği demeçte şöyle konuşuyor: “İnsanların yeni yeni interntene girdiği gelişmekte olan ülkelerde yanlış haberlerle mücadelenin çok farklı olduğunu biliyoruz. Tek bir çözüm küresel olarak her yerde uygulanamaz. İşte bu yüzden üçüncü parti doğrulama programını ölçeklendirebilmemizin yanı sıra, dijital okuryazarlığa da odaklandık.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 19:07

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