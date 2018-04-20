İsveç’te akademi üyelerinin istifası için gösteriler düzenlendi

Stockholm başta olmak üzere İsveç’in 6 kentinde meydanlara çıkan binler, cinsel istismara sessiz kalan İsveç Akademisi üyelerinin istifası istedi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

#Metoo kampanyası kapsamında cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen akademide sular durulmuyor. 3 üyenin istifa etmesinin ardından İsveç Akademisinin Daimi Sekreteri Sara Darius ve yardımcısı da görevlerini bıraktığını açıklamıştı.

Cinsel taciz ve tecavüz iddialarına ilişkin soruşturma başlatan Darius’un istifaya zorlanması tartışma ve tepkilere neden oldu.

209 yazar yaptıkları ortak açıklamada, akademi üyelerinin 20 yıldan beri süren istismara sessiz kalmakla suçladı. İddialar hakkında soruşturma başlatan Akademi Daimi Sekreteri Sara Danius’un istifaya zorlanmasıyla, akademide yenilik yapılmasına dair umutların yitirildiğini belirtti.

Akademinin eski Daimi Sekreteri Horace Engdahl’ın Danius’u suçlamasına tepki gösteren yazarlar, İsveç Akademisi’nin Danius’un işine son vermekle sorunu daha karmaşıklaştırdığını ve kendilerinin Danius’a güven duyduklarını söyledi.

Bu açıklamadan hemen sonra 465 araştırmacı ve akademisyen, akademinin temelden bir değişime uğramasını, açıklığın temel ilkelerine uymasını talep etti. Akademinin kendi kendisini ağır bir krize soktuğunu söyleyen imzacılar, akademi bünyesinde işlenen her türlü suçun polise bildirilmesini, avukatlık bürosunun cinsel taciz ve tecavüz iddiaları hakkında hazırladığı raporun kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Önceki gün İsveç’in 6 ilinde akademi yönetiminin istifa talebiyle eş zamanlı eylemler yapıldı.

Stockholm’de akademi yönetiminin toplanacağı saatlerde ve yerde, Nobel Müzesi önünde yapılan eylemde konuşmalar yapan yazar, gazeteci ve siyasi parti temsilcileri, avukatlık bürosu tarafından hazırlanan raporun kamuoyuna açıklanmasını ve Akademi üyelerinin istifasını istedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 18:59

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