Yüksel Genç: Muhalefet ortaklaşmak için elini çabuk tutmalı

Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) Koordinatörü Yüksel Genç, erken seçim kararının Kürt illerine yansıması hakkında bilgi verdi.

Erken seçim kararının Kürt illerine yansıması hakkında bilgi veren SAMER Koordinatörü Yüksel Genç, “HDP’ye kayış var. CHP tabanı HDP ile yapılacak bir ittifaka sıcak bakıyor. MHP oyları AKP’ye kayıyor” dedi. Referandumda ‘Hayır’ seçmeninin muhalefete mesaj verdiğini belirten Genç, muhalefetin ortaklaşmak için elini çabuk tutması gerektiğini söyledi.

AKP- MHP ittifakının açıkladığı seçim kararını “Baskın seçim” olarak değerlendiren Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) Koordinatörü Yüksel Genç, Kürt illerindeki son durum üzerine Mezopotamya Ajansı’ndan Sedat Yılmaz’a bilgiler paylaştı.

‘MUHALEFET HIZLAMOTİVE OLMALI’

16 Nisan 2017 referandumunda “Hayır” seçmenin verdiği mesajın muhalefet tarafından gereği yerine getirilmediğine dikkat çeken Genç, “16 Nisan’da seçmen Türkiye’ye bir harita sundu. Cumhurbaşkanlığı sistemine hayır diyenler Edirne’den Antalya’dan, Şırnak’tan Kars’a kadar tüm ülke coğrafyasını çember gibi kuşatarak siyasetçilere bir mesaj iletti. Neydi bu mesaj? Kanımca Demokratik Türkiye bloku! Ne var ki bu hatlara hakim siyasetlerin öncüleri hala mesajın gereğine göre organize olabilmiş değiller. Demokratik bir Türkiye’yi kurabilecek müşterekleri, ilkeleri belirleyebilmiş ya da en azından seçmenin karşısına bu netlikte çıkabilmiş değiller. Baskın seçim kararı, ortaklaşmak için ellerini hızlı tutmaları ve hızla seçmeni motive etmeleri gerektiğini söylüyor bize” diye konuştu.

Bölgenin seçmen eğilimi üzerine çok sayıda saha çalışması bulunan SAMER’in koordinatörü Genç, “Sahadan edindiğimiz verilere göre, bölgede gerek HDP gerekse AKP 1 Kasım 2015 seçimindeki oy oranlarını büyük oranda koruyor. Aslına bakarsanız bölge seçmeni üzerindeki konsolidasyon oldukça uzun süredir bozulmuş değil. AKP iktidarının; belediyelere kayyım atamaları, Afrin operasyonu, Federe Kürt bölgesine yönelik politikaları bölge halkının çoğunluğunda anti-Kürt uygulamalar olarak algılanıp kısmi oy kaçışlarına yol açmış olmakla birlikte yine bu politikalar ve ‘Cumhur ittifakı’ gibi nedenlerle MHP’nin Bölge oylarında AKP’ye ciddi kayışlar olduğunu gördük.”

‘HÜDA-PAR OYLARI HDP’YE KAYIYOR’

Yakın bir süre önce yaptıkları bir saha çalışmasının verilerine göre değerlendirmelerde bulunan Genç, “Dikkat çekici hareketlilik, Hüda-Par tabanında gözlemledik. Biliyorsunuz Hüda-Par 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP’yi desteklemişti. Ancak bir süredir Hüda-Par tabanında HDP’ye doğru bir yakınlaşma yaşanıyordu. Örneğin olası bir yerel seçimde HDP’ye oy verebileceğini söyleyen ciddi oranda Hüda-Par seçmeniyle karşılaştık” diye belirtti.

SİYASET KURUMU İTİBAR KAYBETTİ!

Baskın seçim konusunda bölge halkının düşüncelerini de aktaran Genç, şöyle devam etti: “Bölge seçmeninde ittifaklar konusunda henüz netlikler oluşmadığını, gündemine tam olarak alamadığını belirtmek gerekecek. Aslına bakarsanız bölgedekiler için bir süredir siyaset kurumu çözüm ve umut üreten bir alan olarak okunmuyor, siyasal aktörlere beklentiler, roller yüklemekte güçlük çeken bir seçmen kategorisi ortaya çıkmış durumda. Bunda İktidarın Kürt sorununda zor ve güvenlikçi uygulamalara dönüşü, kayyım atamaları, milletvekillerinin tutuklanması, yerel siyasetin ciddi anlamda baskılanmış olması, ağır OHAL koşulları, kendini güvende ve güvencede hissedememe halleri gibi durumlar etkin. O yüzden bölge halkına sorsanız öncelikli ihtiyaçlarının seçim sandığı değil yukarda söylediğimiz durumların bir an önce değişmesi olduğunu söyleyecektir.

CHP SEÇMENİ HDP İLE İTTİFAKA DESTEK VERİYOR

Tüm bunlarla beraber yapılan saha araştırmalarına göre, Bölgede tüm siyasi partilerin seçmenleri HDP ile ittifakı büyük oranda desteklerken, HDP seçmeni bu konuda daha isteksiz görünüyor. İttifak kurulmasını istemeyenlerde öne çıkan gerekçe; ‘ötekileşmeye ve yok sayılmaya’ tabi tutulduklarına dair inanç, istenmediklerine dair algı. Özellikle CHP’nin söylem ve politikalarının Kürtleri ve oy verdikleri partiyi bir tehdit algısı içinde sunduğunu düşünüyorlar. Oysa yapılan saha araştırmasına göre, HDP ile ittifak yapılmasını isteyen en büyük seçmen kitlesi ise CHP’ye oy verenler içinde bulunuyor. Aslına bakarsanız CHP yönetimi Bölgedeki seçmen tabanının beklentilerine uygun bir politika henüz üretebilmiş değil.” (DİYARBAKIR)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 18:54

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