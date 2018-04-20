TTB'den aşı karşıtlığına karşı yasa taslağı: Aşı hayat kurtarır

TTB'nin aşılama konusunda yasal düzenleme yapılması için hazırladığı yasa taslağı, bir grup hekim milletvekili tarafından Meclis'e sunuldu.

Türk Tabipleri Birliği, artan aşı reddine ilişkin basın toplantısı düzenledi. TTB Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya TTB Merkez Konsey üyelerinin yanı sıra CHP Milletvekili Ali Şeker de katıldı. Açıklamayı yapan TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel, 2011'de 183 olan aşı reddinin 2017 yılında 23 bine çıktığına dikkat çekerek, aşı karşıtlığının yaygınlaşmasının hekimleri endişelendirdiğini söyledi. Tükel, aşılarla hedeflenenin korunulabilir hastalıkların ortaya çıkışının engellenmesi ve bu hastalıkların neden olabileceği sakatlık veya ölümlerin önüne geçmek olduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre aşılar sayesinde her yıl dünyada 2 milyondan fazla çocuğun hayatının kurtulduğunu vurgulayan Tükel, eğer dünyadaki tüm çocuklar aşılanırsa 1.5 milyon çocuğun daha hayatının kurtarılabileceğini ifade etti.

Tükel, aşının sadece aşı yapılan çocuğu korumakla kalmadığını, hastalık etkeninin toplumdaki dolaşımını da engelleyerek toplumdaki diğer riskli kişileri de koruduğunu belirtti. Aşı olmayı reddetmenin bireysel bir özgürlük olmadığının altını çizen Tükel, bunun kamu sağlığını tehdit eden bir davranış olduğunu dile getirdi. Tükel, sağlıklı bir toplum, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı bir gelecek için TTB olarak bir yasa taslağı hazırlayarak Sağlık Bakanlığı, Meclis Başkanlığı ve Meclis’te grubu bulunan partiler ve hekim milletvekillerine ilettiklerini söyledi. Hekim milletvekillerinin bu taslağı yasa teklifi olarak Meclis’e sunmasının kendilerini sevindirdiğini dile getiren Tükel, Sağlık Bakanlığının ise aşı karşıtlığı hakkında yürütülen tartışmalara rağmen sessizliğini sürdürdüğünü ifade etti. Tükel, Bakanlıktan beklenenin, topluma güçlü mesajlar vererek aşılamayı teşvik etmek olduğunu dile getirdi. Açıklamanın ardından 13 balon dünyada kızamık aşısı yapılmadığı için her saatte ölen 13 çocuk için gökyüzüne bırakıldı. (Ankara EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 17:42

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