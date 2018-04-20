Direnişteki Ege Üniversitesi işçilerini ziyaret eden Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan 'Hak ettiğimiz kadroyu alana mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi.

Kadro geçiş süreci ile birlikte haklarında başlatılan güvenlik ve arşiv soruşturmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Genel İş üyesi Ege Üniversite işçilerinin rektörlük başlatmış oldukları oturma eylemi devam ediyor.

Direnişteki işçileri son olarak Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı ve beraberindeki Genel İş Şube başkanları, şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri ziyaret etti. Ziyaret esnasında 'Direne Direne Kazanacağız', 'Zafer Direnen Emekçinin Olacak' ve 'Her Yer Genel İş, Her Yer Direniş' sloganları atıldı.

Konuşma yapan Genel Başkan Remzi Çalışkan, ülkenin zorlu ve karanlık bir süreçten geçtiğini belirterek "Demokrasi, hak, hukuk ve adalet şu anda yok. Toplumun büyük bir kısmı sizin gibi OHAL'den etkileniyor. Hak ettiğimiz kadroyu KHK ile düzenlediler ve binlerce arkadaşımız sizin gibi işinden edildi. Herhangi bir suç kaydı olmayan işçiler aileleri ile birlikte açlığa mahkum edildi. Biz kadroyu kayıtsız, şartsız istedik ama Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı ucube bir kadro önümüze koydular. Hak ettiğiniz kadroyu vermediler. Bu sürece itiraz eden tek sendika Genel İş idi. Bu ayrımcılığı kabul etmedik, mağduriyetlerin giderilmesini istedik. Bakanlıkla görüşmelerimiz de sürüyor. Biz hak ettiğimiz kadroyu alana mücadelemizi sürdüreceğiz. Son olarak baskın bir seçimle halk iradesini kaldırmak istiyorlar. Alın terimizi ve emeğimizi savunduğumuz gibi aydınlık demokratik bir ülkeyi de savunacağız" dedi.

EMNİYET: KİMSE KİMSE DURDUK YERE İŞİNDEN EDİLMEZ

Ayrıca Genel İş yöneticilerinin ziyareti esnasında emniyet ses aracının kullanılmasına engel olmaya çalıştı. 7 Nolu Şube Başkanı Kemal Köroğlu ile konuşan emniyet üyeleri hukuksuzca işlem yaptığını ile sürdü. Ancak ses aracı yine de kullanıldı. Emniyet yetkilisi 'İşçilerin atılması soru işareti. Kimse durduk yere işinden edilmez. Sıkıntı varsa ediliyordur' değerlendirmesinde de bulundu. Emniyetin tutumu alkışlarla protesto edildi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 18:03

www.evrensel.net