Sur ve Hasankeyf için küresel çapta eylem günü düzenlenecek

'Dünya Hasankeyf ve Sur için Küresel Eylem Günü' ilan edilen 28 Nisan'da 20 ülkede eş zamanlı bir dizi eylem ve etkinlik düzenlenecek.

28 Nisan'da düzenlenecek olan 'Dünya Hasankeyf ve Sur için Küresel Eylem Günü' etkinliğine dair Sur'un Yıkımına Hayır Platformu açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan platform sözcülerinden Talat Çetinkaya, küresel eylem gününe ilişkin bilgi vererek "20 ülkede 28 Nisan günü eş zamanlı bir dizi eylem ve etkinlik düzenlenlenecek. Bu eylemlerle Sur’da yasaklar kalksın, Sur yaşasın, Surlular evine dönsün, Hasankeyf’te yıkım ve taşınma dursun, Dicle Nehri özgür aksın, Sur ve Hasankeyf’te tarihsel, politik, ekolojik, ve kültürel kırımı durduralım çağrıları yapılacak" dedi.

'HERKESİ SORUMLULUK ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Halkı ve duyarlı çevreleri eylemlere katılarak destek vermeye çağıran Çetinkaya, "Dicle Nehri'nin kıyısında bin yıllardır insanlığa ev sahipliği yapmış olan Sur ve Hasankeyf antik kentlerini sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu kentler insanlığın ortak mirasıdır, herkese aittir. Bu nedenle bu kentlerin yıkımının, taşınmasının ve satışının durdurulması için herkesi sorumluluk almaya ve bu kentleri sahiplenmeye davet ediyoruz. Herkesi 28 Nisan Günü etkinliklerin yapılacağı merkezlerde bu etkinliklere katılmaya ve bu sese ses olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

ETKİNLİK ULU CAMİ ÖNÜNDE AÇIKLAMAYLA BAŞLAYACAK

28 Nisan günü yapacakları etkinliklerin içeriğine dair bilgilendirme de yapan Çetinkaya, "Sur ve Hasankeyf halkı başta olmak üzere birçok uzman ve bu kentlere gönlünü vermiş insandan derleyerek topladığımız öneri ve taleplerimizi dillendiren basına ve kamuoyuna bir açıklama ile başlayacaktır. Açıklama Sur’da Ulucami’nin önünde saat 12.00’de yapılacaktır. Açıklamadan sonra il dışından gelen sanatçılar ve heyetlerle birlikte kentsel dönüşümün hala devam ettiği Ali Paşa ve Lale Bey mahallelerinde bir takım incelemeler yapılacak. Akşam saatlerinde ise Sur ile ilgili şiir ve müzik dinletisi ve belgesel gösterimi yapılacaktır" dedi.



Eylemin çağrıcıları şöyle: Surun Yıkımına Hayır Platformu, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, İstanbul Sur'la Dayanışma Platformu, Hasankeyf İnsiyatifi, Munzur Özgür Aksın Girişimi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 15:04

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