Vali Tutulmaz: Dana çevirmenin yanması tanıtıma katkı yaptı

Afyon'un tanıtımı amacıyla bu yıl ilk kez GASTRO Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali düzenlendi. 18 Nisan'da, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü (ANS) Barış Manço Kültür Parkı'nda başlayan, yurt içi ve dışından ustaların katıldığı ve Afyon'un yöresel yemeklerinin ön plana çıkarıldığı festival için dana çevirme hazırlandı.

DANA BİR ANDA ALEV ALDI

Yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki dana, festival için hazırlanan sahnenin yanına kurulan sistemle pişirilmeye başladı. Altına yakılan ateş ve özel düzenekle çevrilerek pişirilen dana eti bir anda alev aldı. Görevliler ve çevredekiler alevleri söndürmek için çaba sarf etti. Soğumuş kül ve suyla yapılan müdahale sonrası ateş ve alevler söndürüldü. Dana çevirmenin üzeri tamamen siyah tabakayla kaplanırken, çevredekiler ise olayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

VALİ: İYİ OLDU, ADIMIZI DUYURDUK

Pişirilirken alev alan 200 kiloluk dana etinin Türkiye gündeminde geniş yer bulmasından dolayı memnun olduklarını belirten Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilere teşekkür etti. Vali Tutulmaz, “GASTRO Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivalimiz 3 gündür devam ediyor. Festivalde amacımız neydi? Öncelikle ilimizin tanıtılması ve ilimizin mutfak değerlerinin piyasaya çıkarılması ve topluma kazandırılmasıydı. İkisinde de başarılı olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dana çevirmenin yanması beklemediğimiz bir şeydi. Ancak sonuç çok iyi oldu. Tanıtılmamıza iyi vesile oldu” dedi.

Festival, bugün yapılacak etkinliklerle sona erecek. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 15:02

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