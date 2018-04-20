Sinop'ta 'Nükleere hayır' mitingine yasak

Sinop'ta nükleere santrale karşı yapılması planlanan miting yasaklandı, ‘Çernobil'den Fukuşima’ya Nükleer Santraller Gerçeği’ paneli ise iptal edildi.

Sinop’ta nükleer santrale karşı pazar günü yapılması planlanan miting, İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı. Mitingin yanı sıra 21 Nisan’da yapılması planlanan "Çernobil'den Fukuşima’ya Nükleer Santraller Gerçeği" konulu panel de iptal edildi.

Yasak kararını Evrensel'e değerlendiren Sinop Nükleer Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Murat Şahin, “Bugüne kadar Sinop’ta hiçbir mitingte güvenlik sorunu olmamasına karşın ‘güvenlik’ gerekçesiyle miting ve panelimizin engellenmesini Sinoplular olarak manidar buluyoruz” dedi.

MİTİNG YASAĞI İSTANBUL’DA PROTESTO EDİLECEK

Sinop NKP ile birlikte İstanbul NKP Bileşenleri miting yasağını protesto için yarın saat 13.00’te Beşiktaş kartal heykelinde olacak

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada Çernobil’in 32. Yılında “Balkona değil sokağa çık!” denildi, Sinop NKP tarafından yapılması planlanan “Sinop Nükleer Santral İstemiyor" konulu mitingin İçişleri Bakanlığı talimatıyla yasaklandığı belirtilerek “OHAL koşulları gerekçe gösterilerek mitingin yasaklanmasına karşın Sinop NKP'nin yanındayız Türkiye’nin dört bir yayında ortak ses veriyoruz. Biliyoruz ki Nükleer santral seviciler önümüze engeller koymak istiyor. Yasaklar, baskılar bizlerin nükleer karşı yaşamı savunmasına engel olamayacak Nükleere karşı yaşamı savunduğumuz için sokaktayız” ifadeleri kullanıldı.

‘YASAKLAR NÜKLEER SANTRALE KARŞI MÜCADELEYİ ENGELLEYEMEZ’

HDP Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni Sinop’ta Nükleer Karşıtı Platform’un düzenlemek istediği mitingin yasaklanmasına tepki gösterdi

AKP’nin seçim startını yasaklarla verdiğini ifade eden Çepni “OHAL koşullarında tüm muhalif sesleri zorbalıkla susturmayı icraat haline getiren AKP, bu politikalarını tırmandırarak kazanmayı hayal ediyor. Hiçbir iktidar bu tip yasakçı, zorba politikalarla ayakta kalamaz, kalamayacak. Halklarımızın birleşik özgür iradesi en güçlü yanıtı yine mücadele alanlarında verecektir” dedi. (Sinop/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 19:27

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