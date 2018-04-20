MotoGP'de sıradaki durak ABD Grand Prix'si

MotoGP'de sezonun üçüncü yarışı, 22 Nisan Pazar günü ABD'de koşulacak.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun üçüncü yarışı, ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

ABD Grand Prix'si, Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan 5 bin 513 metrelik pistte 20 tur üzerinden yapılacak. 22 Nisan Pazar günü saat 22.00'de başlayacak yarış öncesi, yarın saat 22.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek ve pilotlar yarışa avantajlı pozisyonda başlamanın mücadelesini verecek.

Sezonun ilk iki yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 38 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 35

3. Johann Zarco (Fransa): 28

4. Maverick Vinales (İspanya): 21

5. Marc Marquez (İspanya): 20 (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 13:55

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