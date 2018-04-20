Novak Djokovic, Monte Carlo'da elendi

Avusturyalı Thiem'e 2-1 yenilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, Monte Carlo Tenis Turnuvası'na son 16 turunda veda etti.

Monte Carlo Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Sırp tenisçi Novak Djokovic, son 16 turunda elendi.

Dünya klasmanında 13. sırada yer alan 30 yaşındaki Djokovic, ilk setini 7-6 kazanarak öne geçtiği maçta Avusturyalı Dominic Thiem'e diğer setleri 6-2 ve 6-3 kaybetti. Toplam 2 saat 28 dakika süren maçı 2-1 kazanan Thiem, adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek erkeklerde dünyanın 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ise Rus Karen Khachanov'u 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finalde Thiem ile eşleşti.

31 yaşındaki Nadal, Monte Carlo'da daha önce 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 13:51

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