Iğdır Sanayi Sitesinde patlama: 1 ölü, 13 yaralı

Iğdır Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı, çok sayıda iş yeri ile araçta hasar oluştu.

Iğdır Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı, çok sayıda iş yeri ile araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Iğdır Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Tüp yüklü araçta meydana geldiği tahmin edilen patlamanın ardından çevredeki iş yerlerinde yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, TOMA ve belediye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı, çok sayıda iş yeri ve araçta hasar oluştu.

Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Öte yandan Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bülent Zeğem, Iğdır Sanayi Sitesi Başkanı Atakan Taşkınsu da olay yerine gelerek bilgi aldı. (Iğdır/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 13:38

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