İki ETHA çalışanı tutuklandı

13 Nisan'da gözaltına alınan Etkin Haber Ajansı editörü Semiha Şahin ve muhabiri Pınar Gayıp tutuklandı.

İstanbul'da 13 Nisan’da gözaltına alınan Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ve muhabiri Pınar Gayıp ile Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi Ferhat Pehlivan ve Gazi Mahallesi'nden Gülsen İmre, savcılık ifadeleri alınmadan sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı.

Mahkemede savunma yapan Semiha Şahin, “Şu an karşınızda olmamızın nedeni önünüzdeki dosyada yazanlar değil tüm baskılara rağmen muhalif gazetecilik pratiğinden geri durmamamdır. Muhalif gazetecilik yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Pınar Gayıp da ifadesinde “Ajansımızın gerçekleri yazmasını engelleyemeyecekler” dedi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 13:07

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