Onur Hamzaoğlu'ya dayanışma kartı gönderildi
Fotoğraf: Evrensel

Onur Hamzaoğlu'ya dayanışma kartı gönderildi

    • 20 Nisan 2018 12:10

    #OnurBarışÖzgürlük İnisiyatifi, Şubat ayından beri tutuklu bulunan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'ya dayanışma kartı gönderdi.

    Şubat ayından bu yana tutuklu bulunan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'na kart gönderildi.

    Kocaeli'de #OnurBarışÖzgürlük İnisiyatifi, Sincan F Tipi Kapalı Ceza Evinde 17 Şubat'tan bu yana tutuklu bulunan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'ya dayanışma kartı yolladı.

    Hamzaoğlu'nun öğrencileri tarafından çekilmiş fotoğraflar ve notların yer aldığı kartları İzmit PTT'den postalayan #OnurBarışÖzgürlük İnisiyatifi üyeleri, Hamzaoğlu'nun iki aydır tutuklu olduğuna dikkat çekerek serbest bırakılmasını istedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 12:25
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