Onur Hamzaoğlu'ya dayanışma kartı gönderildi

#OnurBarışÖzgürlük İnisiyatifi, Şubat ayından beri tutuklu bulunan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'ya dayanışma kartı gönderdi.

Şubat ayından bu yana tutuklu bulunan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'na kart gönderildi.

Kocaeli'de #OnurBarışÖzgürlük İnisiyatifi, Sincan F Tipi Kapalı Ceza Evinde 17 Şubat'tan bu yana tutuklu bulunan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'ya dayanışma kartı yolladı.

Hamzaoğlu'nun öğrencileri tarafından çekilmiş fotoğraflar ve notların yer aldığı kartları İzmit PTT'den postalayan #OnurBarışÖzgürlük İnisiyatifi üyeleri, Hamzaoğlu'nun iki aydır tutuklu olduğuna dikkat çekerek serbest bırakılmasını istedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 12:25

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