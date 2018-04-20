‘Ekonomi daha kötü olacak’ diyenlerin sayısı çoğaldı

TÜİK'in açıkladığı Tüketici Güven Endeksi'ne göre ekonominin daha kötüye gideceğini düşünenlerin sayısı çoğaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ‘Nisan Ayı Tüketici Güven Endeksi’ne göre, nisan ayında hanelerin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre azaldı. Yüzde 0,5 oranında azalan endeks 90,2 oldu. Önümüzdeki bir yıl içinde maddi durumunun daha iyi olacağını düşünenlerin sayısı azalırken, ekonominin daha kötüye gideceğini düşünenlerin sayısı çoğaldı.

Tüketici güven endeksinin 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Endeksin durumu kötümserliğin arttığına işaret ediyor. Kötümserlikteki artış, gelecek 12 aylık dönemde hanelerinin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

UMUT AZALDI!

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi mart ayında 95,1 iken, nisan ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 94,7 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında artsa da sene başındaki düzeyinde değil. Ocak ayında 72,3 düzeyinde olan endeks nisanda 71,3 ile gerilemiş durumda. (EKONOMİ SERVİSİ)

Grafik: Evrensel

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 12:20

www.evrensel.net