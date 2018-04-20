Fotoğraf: DHA
Türkan Şoray bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı
20 Nisan 2018 10:55
Oyuncu Türkan Şoray, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle pazartesi gününden bu yana hastanede tedavi görüyor.
Geçtiğimiz yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat olan oyuncu Türkan Şoray, geçtiğimiz pazartesi günü Fulya'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan Şoray, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Hürriyet'in haberine göre rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçı 2 kilo verdi.
Geçtiğimiz yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat olan Türkan Şoray, operasyonun ardından 12 kilo vermişti.
Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık. (KÜLTÜR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 11:10
www.evrensel.net