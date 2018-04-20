Trump, Putin'i Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Beyaz Saray'a davet etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Beyaz Saray'a davet ettiğini açıkladı.

Lavrov'un verdiği bilgiye göre, liderler telefonda görüştü ve Trump Putin'e kendisini Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de gerçekleştirdiği füzesaldırılarından önce Moskova'nın kırmızı çizgileri Washington'a ilettiğini ve söz konusu saldırılarda kırmızı çizginin geçilmediğini söyledi.

Lavrov, Putin ile ABD Başkanı Trump'ın iki ülke arasındaki gerginliklerin silahlı bir çatışmaya dönüşmesine asla izin vermeyeceğini dile getirdi.

Öte yandan Lavrov, Rusya’nın Suriye’ye S-300 füze savunma sistemi göndereceğini aktardı.

Trump, geçtiğimiz hafta yazdığı "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" demiş, hafta sonunda da Suriye'ye hava saldırısı gerçekleşmişti. Saldırıya İngiltere ve Fransa da katılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 10:54

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