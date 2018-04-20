‘En Güzel Şarkı’ raflarda yerini aldı

Suriyeli mültecilerin yaşadıklarını her fırsatta dile getiren ve seslerine ses olmaya devam eden Gazeteci-Yazar Ercüment Akdeniz, ‘Mülteci İşçiler’ ve ‘Sığınamayanlar’ adlı iki kitabının ardından bu kez bir göç romanıyla karşımızda. Ressam Günay Karakuş’un çizimlerini yaptığı ‘En Güzel Şarkı’ Kor Kitap etiketiyle bugün raflardaki yerini aldı.

‘En Güzel Şarkı’ okuyucuyu her gün yanından geçen ve görmezden gelinen kâğıt toplayıcılarıyla, metrobüste mendil satan çocuklarla, izbe atölyelerde ter döken işçilerle, savaşın yükünü bir başına omuzlayan kadınlarla buluşturuyor. (HABER MERKEZİ)

En Güzel Şarkı: Aynı ahenkte en güzel şarkıyı söylemek için...

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 10:49

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