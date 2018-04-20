Fatih Terim PFDK'ye sevk edildi

Fatih Terim, Galatasaray'ın Akhisar'a 2-0 kaybettiği Türkiye Kupası yarı final maçındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın Akhisar'a 2-0 mağlup olduğu Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında hakeme söylediği sözler ve 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Terim'in hakemlere 'kafasızlar' dediği iddia edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporu şöyle:

"Galatasaray A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu Fatih Terim'in 18.04.2018 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.- Teleset Mobilya Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray A.Ş. Kulübü idarecisi Şükrü Hanedar'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

GALATASARAY İTİRAZ EDECEK

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesi ve tribün kapatma cezası ile ilgili yarın sabah 10.00'da TFF'ye itirazda bulunacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 09:38

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