MÜSİAD: Erken seçim kararını memnuniyetle karşılıyoruz

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 'MÜSİAD olarak 24 Haziran erken seçim kararını olumlu görüyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz' dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "İstikrarlı, sağlıklı bir ülke için MÜSİAD olarak iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına 24 Haziran erken seçim kararını olumlu görüyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Kaan, şu ifadeleri kullandı:

"İstikrarlı, sağlıklı bir ülke için MÜSİAD olarak iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına 24 Haziran erken seçim kararını olumlu görüyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye'ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır. Seçim kararının tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." (HABER MERKEZİ)

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