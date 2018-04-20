Afrin'de EYP infilak etti, 1 asker hayatını kaybetti

Afrin operasyonu kapsamında bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde görevli bir asker, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Afrin operasyonu kapsamında bölgede yürütülen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Afrin operasyonu kapsamında, 19 Nisan'da Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 08:26

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