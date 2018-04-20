Diyarbakır Çınar Belediyesi eş başkanlarına hapis cezası

Çınar Belediyesi Eş Başkanları Ahmet Cengiz ve Rukiye Eryılmaz’a 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezası verildi. Karar onandı.

Salih YEŞİL

Diyarbakır

Çınar Belediyesi Eş Başkanları Ahmet Cengiz ve Rukiye Eryılmaz’a 7 Ekim 2014 yılında Kobane olayları sırasında hiçbir şiddet olayının yaşanmadığı basın açıklamasına katıldıkları için “2911 Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmekten” 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar Gaziantep İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Çınar Cumhuriyet Savcılığı Cengiz’e 10 gün içerisinde savcılığa teslim olması için tebligat gönderdi.

Cengiz ve Eryılmaz’ın daha önce aldığı cezalarda “adli kontrol” uygulandığı ve Cengiz ve Eryılmaz’ın suça meyilli olduğu savunularak, en ağır biçimde cezalandırılmasının istendiği iddianamede, Cengiz ve Eryılmaz’ın konumları itibariyle katıldığı eylemin normal sıradan vatandaşların katılmasına göre daha etkili olduğu vurgulandı.

Duruşmalarda, iddia makamının sanıkların Mardin-Diyarbakır Karayolu’nu kapatarak, kamu düzeni bozduğu, Cengiz’in açıklama sırasında konuşma yaptığı, eylemde PKK’ye ait işaret ve sembollerin kullanıldığı ve sanıkların “2911 Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmekten” en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Cengiz ise, duruşmalarda yaptığı savunmalarda, yolun trafiğe kapatılmadığını ve yaptığı konuşmayla kitleyi sakinleştirdiğini ve dağılmalarını sağladığını söyledi.

Mahkeme, Cengiz ve Eryılmaz’a, “2911 Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmekten” 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, Cengiz ve Eryılmaz hakkında “adli kontrol” uygulanmamasına karar verdi.

Çınar Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararı, Gaziantep İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Kararın onanmasının ardından Çınar Cumhuriyet Savcılığı Eş Başkan Cengiz’e 10 gün içinde Çınar Cumhuriyet Savcılığı’na 10 gün içinde teslim olması için tebligat gönderdi.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 00:35

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