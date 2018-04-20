Adana'dan bir işçi Evrensel'e yazdığı mektubunda, 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan erken seçimi değerlendirdi: Hayırdır, erken seçim niye?

Adana’da bir işçi

Merhabalar, ben Adana’da yüzlerce işçinin bulunduğu bir fabrikada çalışıyorum. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 24 Haziran’da yapılacağı belirtilen erken seçim ile ilgili vardiya çıkışı servisle eve giderken işçiler arasında dönen tartışmalardan kısaca bahsedeceğim. Erken seçim kararı açıklanmasının ardından fabrikada çalışırken de konuşulmuştu ancak serviste daha net görmemi rastladı. İşçi arkadaşların tepkisinin sandığımdan fazla olduğunu ve erken seçim kararına sıcak bakmadığına tanık oldum. “Hayırdır, erken seçim niye?”, “Demek ki kriz ortada” gibi cümleler ilk söylenenler arasındaydı. Daha sonra aynı işçi “Eşek gibi, köle gibi çalışıyoruz, bir kazancımız olmuyor. Aldığımız sadece 1600 lira. 1 Mayıs yaklaşıyor, işçi bayramı. Ona bile katılamıyoruz işten, güçten, korkudan. Zaten ondan öncede pazar günü çalıştırıp öyle tatil yapacaklar 1 Mayıs’ı” diyerek konuyu işçilerin sorunlarına getirdi.

Bu sözlerin ardından herkes bir şeyler söyledi ancak az da olmayan sayıda işçi arkadaşlar, belki de durumu yumuşatmak için, “Oyunu başka kime vereceksin? Alternatif yok” diyerek karşılık verdi.

Konuşmalar bir süre daha devam etti. Ancak şunu gerçekten daha iyi gördüm. İşçiler gidişattan hiç de memnun değil. Eğitimde yaşanan sorunlar aileleri kaygılandırıyor, kimsenin eşi dostu, kardeşi, çocuğu atanamaz oldu. Ücretler, alım gücü zaten ortada. Ben Erdoğan’ın seçimi kaybedeceğini düşünüyorum ve bu sorunların düzelmesi için herkesin elini taşın altına koyması lazım.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 22:11

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