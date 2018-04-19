Amasya’da bir erkek kendisini reddeden lise öğrencisini vurdu. Vurulan 16 yaşındaki B.K. hastanede.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, 17 yaşındaki R.Ç., kendisini reddeden lise öğrencisi 16 yaşındaki B.K.’yi av tüfeğiyle vurdu.

Olay, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ç., Taşköprü mevkiinde lise öğrencisi B.K.’nin önünü keserek konuşmak istedi. R.Ç., konuşma isteğini kabul etmeyerek gitmek isteyen B.K.'yi av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan B.K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan B.K., buradan Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan R.Ç.’nin, aynı lisede okudukları okuldan geçen yıl ilişiğinin kesildiği belirtildi. (Amasya/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 21:16

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