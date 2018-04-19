Çağlayan'da atölyeleri gezdiler, 1 Mayıs'a çağrı yaptılar

Çağlayan’daki atölyeleri dolaşan emek demokrasi güçleri 1 Mayıs’a çağrı yaptı.

Çağlayan’da bir araya gelen emek ve demokrasi örgütleri bildiri dağıtarak işçileri 1 Mayıs’a çağırdı.

“Eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi için haydi 1 Mayıs’a” pankartı açarak “Yaşasın 1 Mayıs”, “1 Mayıs’ta Maltepe Meydanı’ndayız”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “İş, ekmek, adalet”, “Kölece çalışmak istemiyoruz” sloganlarıyla yürüyen kitle adına DİSK Genel Başkanı Kani Beko açıklama yaptı. Beko yaptığı açıklamada 1 Mayıs’ın emek mücadele günü olduğunu hatırlatarak barıştan, özgürlükten, demokrasiden yana olan herkesi 1 Mayıs’ta alanlara çıkmaya çağırdı. Beko, “Bu ülkede 15 yıldan beri iktidarda olan AKP hükümeti döneminde işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri alınmadığı için 20 bine yakın işçi arkadaşımız iş cinayetinde öldüler. Soma’da, Torunlar’da, Siirt Şirvan’da, Sakarya’da, Isparta’da ve daha birçok alanda iş güvenliği önlemleri alınmadığından dolayı iş cinayetlerinde ölen arkadaşlarımız için alanlarda olmamız gerek” dedi.

‘7 MİLYON İŞSİZİN 1 MİLYONU ÜNİVERSİTE MEZUNU’

Ataması yapılmadığı için geçtiğimiz günlerde intihar eden öğretmen adayını hatırlatan Beko, ataması yapılmayan 50 bine yakın öğretmen adayından 100’ünün intihar ettiğini söyledi. Beko, “Ortadoğu’da yaşanan bu maceradan dolayı 52 ülkeyle ekonomik, siyasi, askeri anlamda ilişkilerimiz bozuk olduğundan dolayı fabrikalarda ürettiklerimizi başta Ortadoğu’ya ve Avrupa ülkelerine ihraç edemediğimizden işsizlik 7 milyonu buldu. Bu rakamın 1 milyonu maalesef üniversite mezunu” dedi.

‘KATLİAMLARIN HESABINI SORMAK İÇİN 1 MAYIS’A’

OHAL’in ilanından bu yana başta metropollerdeki iş yerleri olmak üzere 15 bine yakın işletmenin kepenklerini indirdiğini kaydeden Beko, “150 bine yakın kamu çalışanı maalesef ihraç edildi. 3 bine yakın aydın, demokrat, çağdaş insanlar barış istedikleri için ihraç edildi. 70 bine yakın genç eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi istediği için cezaevinde. Basın ve ifade özgürlüğü anayasal teminat altında olmasına rağmen 160’ın üstünde gazeteci arkadaşımız cezaevinde. 6 buçuk milyon oy almış bir partinin milletvekilleri cezaevinde. Doğuda 85 belediyeye kayyım atandı. Kayyım atanan belediyelerde DİSK üyeleri var. 3 bine yakını işlerinden ihraç edildi. 10 Ekim’de barış güvercinlerini katlettiler. Bu ülkede yaşanan katliamların hesabını sormak için 1 Mayıs’ta yan yana alanlarda olacağız” diye konuştu.

‘DİKTATÖR DİZ ÇÖKÜNCEYE KADAR AYAĞA KALKACAĞIZ’

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Sarayın talimatı ile tutuklandıklarını savunan Beko, “Okulda olması gereken arkadaşlarımız Sarayın talimatı ile cezaevinde” dedi. Erken seçim kararına da değinen Beko, “Faşist diktatörlüğe karşı gece gündüz yan yana omuz omuza birlikte direnmeliyiz. Eşitlik, özgürlük, demokrasi mücadelesi veren ve bugün aramızda olmayan şehitlerimiz için bir arada olmalıyız. Gezi direnişinde katledilen kahramanlarımız için alanlarda olmalıyız. Dünya tarihi göstermiştir, mazlumlar ve mağdurlar ayağa kalmadıkça diktatörler diz çökmez. Diktatör diz çökünceye kadar bizler ayağa kalkacağız. Kahrolsun faşist diktatörlüğü yaşasın devrim demokrasi ve halkların kardeşliği” diyerek konuşmasını bitirdi.

‘BU ZALİMLERİ İKTİDARDAN İNDİRİN’

Beko’nun konuşmasının ardından kitle, Çağlayan’daki atölyelere ve iş yerlerine bildiri dağıttı. 2 ay önce elektrik kontağından çıkan yangın sonucu işçilerin yaralandığı Ahmet Bilgin İşhanı’ndaki bir atölyeye giren Kani Beko buradaki çalışanlara bildiri dağıttı. İş yeri sorumlusu Beko’ya, “Artık ne yaparsanız yapın bu zalimleri iktidardan indirin. Bu işin sosyalisti Müslüman’ı kalmadı. Her şeyden önce insan olmak yeterlidir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 20:54

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