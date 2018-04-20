Kayserili işçilerden Öz İplik-İş’e çağrı: 1 Mayıs'ı güçlü kutlayalım

Kayseri'de çalışan Öz İplik-İş üyesi bir grup işçi, yazdıkları mektupta 1 Mayıs'ın bulundukları yerde güçlü kutlanması gerektiğini ifade ettiler.

Öz İplik-İş üyesi bir grup işçi

Kayseri

İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma bayramı 1 Mayıs yaklaşırken, sendikalar yani üyesi bulunduğumuz Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş’e söyleyeceklerimiz ve çağrımızı Evrensel Gazetesi’ne yazmak istedik…

1 Mayıs’a az bire süre kala neden bir çalışma yapılmıyor? İşyerlerine neden bildiriler dağıtılmıyor? Yine her sene olduğu gibi başka bir şehre üç-beş kişi mi gidilecek? Sendikanın Kayseri’de 3 bin civarında üyesi var. İl dışına üç-beş kişi götürülüyor. Peki, Kayseri’de kutlamayı düşünseniz! İşçiler katılsa kendi bayramını coşkuyla kutlasa daha iyi olmaz mı?

1 Mayıs tatil olur, kimseye de hiçbir bilgilendirme yapılmaz algısı var. Bu durumun değişmesi gerek. Son iki yılda insanların alım gücü daha da azaldı. Her şeye zam geldi, ama asgari ücret açlık sınırı altında kaldı. Bu da yetmezmiş gibi her geçen gün işçilerin çalışma koşulları daha da ağırlaştı. İki kişilik işi bir insan yapar hale geldi. Bu durum ise iş kazalarının artmasına neden oldu…

Hal böyleyken işçiler kendi gününde Öz İplik-İş’in de çağrısıyla Kayseri’de alanlarda olmalıdır!

Teşekkürler…

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 14:08

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