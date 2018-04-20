Hak-İş üyesi metal işçisi: Emekçileri bölmek sizin işiniz olmamalı

Kayseri'de işten atılmış eski Hak-İş üyesi bir metal işçisi sendikal bürokrasiye eleştiri getirerek, 1 Mayıs'ın ortak kutlanması gerektiğini yazdı.

İşten atılmış eski Hak-İş üyesi bir metal işçisi

Kayseri

Merhaba işçi kardeşlerim.

Ben işten atılmış bir işçiyim. Yıllarca metal fabrikalarında ve toprak işkolundaki fabrikalarda çalıştım. Çoğunda da Hak-İş’e üye olan sendikalar bünyesinde işçilik yaptım. 1 Mayıs yaklaşırken bir yazı yazayım dedim. Çünkü Hak-İş’in 1 Mayıs işçi bayramını bulunduğu bölgelerde değil de son yıllarda yaptığı gibi başka illerde kutlayacağını öğrendim. Şimdi de Adana’da tek merkezde toplanacakmış. Neden binlerce üyesi varken Kayseri’de değil de başka illerde kutluyor. Buradan 3-5 temsilci dışında kimseyi götürmüyorlar. Götürse de doğru bulmuyorum.

İşçileri işten atılırken, fazla fazla çalıştırılırken, haklarımız gasbedilirken kılını kıpırdatmayan bir bürokratlık görüyorum. Böyle sendikacılık olmaz olsun. Hak-İş’e sesleniyorum. 1 Mayıs kutlamalarını işçilerin olduğu her yerde yapmalıyız. Bütün işçi ve emekten yana olan kurumlarla güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sendikalar birilerinin gösteri yeri olmamalıdır. Emekçileri bölmek sizin işiniz olmamalı. Sizin işiniz işçileri birleştirmek olmalıdır. Sendikalar hak arama kurumları olmalıdırlar. Maalesef sendikalar patronların, partilerin arka bahçesi gibi çalışıyorlar. Benim isteğim tüm sendikaların ortak kutlamalarıdır. 1 Mayıs işçilerin bayramıdır.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 22:06

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