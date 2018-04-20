Kayseri'de eğitim sendikalarından çağrı: Ortak hareket etmeliyiz

Eğitim Sen Kayseri Şube ile Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No’lu Şube başkanları, performans sistemi saldırılarına karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Ahmet AKARSU

Kayseri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘performans değerlendirme sistemi’ne karşı tepkiler sürüyor. Performansın, kazanılmış haklarına yönelik saldırı olduğunu, iş güvencesini kaldıracağını ve eğitimdeki problemlerin sorumlusu olarak eğitim çalışanlarının gösterilmeye çalışıldığını belirten Eğitim Sen Kayseri Şube ile Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No’lu Şube başkanları, saldırılara karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı.

BASKI VE TEHDİT UNSURU

Getirilmek istenen sistemin, iş güvencesine yönelik saldırıların devamı olduğunu ve eğitimde huzuru bozacağına dikkat çeken Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Ulaş Apaydın, performans sisteminin öğretmenler üzerinde bir baskı ve tehdit unsuru olarak kullanılacağını belirtti. Eğitimin giderek ticari bir hal aldığını ve bunun öğretmenler üzerinde uygulanmaya çalışıldığını ifade eden Apaydın şöyle devam etti: “Performansına göre ücret vb. tartışmalar sürüyor. Kime göre, neye göre belirlenecek? İdareciler ne kadar sağlıklı hareket edecek? Bu; öğretmenleri, öğrencileri, velileri kısacası herkesi ayrıştırmaya yönelik bir hamle.”

HER KESİMİ KAPSAYACAK BİR ÇALIŞMA

Performans sistemine ilişkin okullarda yaptıkları bilgilendirme gezilerinde ilginin yüksek olduğunu belirten Apaydın, “Gittiğimiz her okulda iyi tepkiler alıyoruz. Buna güçlü bir şekilde karşı çıkmak için bütün sendikaların ortak hareket etmesi gerektiğinin farkındayız ve Türk Eğitim Sen ile görüşmelerimiz sürüyor. Ortak sorunlar ve talepler etrafında her kesimi kapsayacak bir çalışmayla ancak bu süreci aşabiliriz” diye konuştu.

DÖRT SENDİKA TEK SES

Balıkesir Edremit’te Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitim Söz Sen Cumhuriyet Meydanı’nda yaptıkları ortak eylemle performans sistemine hayır dedi. Açıklamada konuşan Eğitim İş temsilcisi Feride Güçlü, öğretmenlik mesleğini daha da değersiz hale getirecek olan eğitimde performans değerlendirme uygulamasına karşı farklı sendikalarda mücedele yürüten eğitim emekçileri olarak ortak mücadele yürüteceklerini söyledi.

SORUN ÖĞRETMENLERDE DEĞİL

Performans değerlendirme, not verme ya da başka adlar altında yapılması düşünülen öğretmen değerlendirmelerine karşı olduklarını anlatan Türk Eğitim Sen Kayseri 2 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk şöyle konuştu: “Nedense eğitimde sorun sadece eğitim çalışanlarıymış gibi gösteriliyor. Evet, eğitim sistemimizde ciddi sorunlar var. Son PISA testinde 72 ülke içinde 50. sıradayız. Yeterli derslik yok, kimi sınıflar hala 40-50 kişilik. Öğretmen atamaları istenen düzeyde değil, yaklaşık 60 bin ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Okulunda bir spor salonu olmayan beden eğitimi öğretmenini, laboratuarı olmayan, biyoloji öğretmenini, neye göre değerlendireceğiz?” diye sordu.

Performansa karşı sosyal medya kampanyası, 147 telefon hattını kilitleme, BİMER ve CİMER’e çok sayıda şikayet ilettiklerini anlatan Öztürk, tüm eğitim emekçilerinin karşı çıktığı preformansa karşı ortaklaşılabileceğini belirtti.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 14:08

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