Afrin’de Ezidi Kürtlere din değiştirme baskısı

The Independent muhabiri Patrick Cockburn, Afrin'in Ezidi Kürt nüfusuyla ilgili bir makale kaleme aldı.

İngiltere merkezli The Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn, Afrin’in Ezidi Kürt nüfusuyla ilgili bir haber-analiz kaleme aldı. Yazıda, evlerini kaybetmemek için Afrin’den göç etmeyen Ezidi Kürtlerin “din değiştirmeye zorlandığı” öne sürüldü.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre Cockburn’ün haberi, şu ifadelerle başlıyor: “Yakın zamanda IŞİD’in katliamlarının, tecavüzünün ve seks köleliğinin hedefi olan Ezidiler, şimdi de Kürt kenti Afrin’i 18 Mart’ta ele geçiren Türkiye destekli güçlerin ölüm tehdidi altında İslam dinini seçmeye zorlanıyorlar. Türkiye ile müttefik olan ve bölgedeki Ezidi köylerini işgal eden İslamcı savaşçılar, yerel halka göre, bu Kürtçe konuşan ve İslami olmayan inancın tapınaklarını ve ibadet yerlerini yok ediyor.”

KAMIŞLIYA GÖÇ EDEN EZİDİ’NİN TANIKLIĞI

Haberde, Afrin’deki Kastel Cindo köyünden Fırat’ın doğusundaki Kamışlı’ya göç eden 63 yaşındaki Ezidi çiftçi Shekh Qamber ile geniş bir söyleşiye yer veriliyor. Qamber, Afrin’deki evlerini terk etmeyi reddeden Ezidilerin “İslamcılar tarafından din değiştirmeleri için zorla bir camiye götürüldüğünü, aralarında kendisinin de tanıdığı 70 yaşında bir adamın da bulunduğu başkalarının da gıda ve tıbbi yardım vaadiyle camiye gitmek durumunda bırakıldığını”, Ezidilere camide İslami dersler verildiğini iddia ediyor.

GUTA’DAN GELEN CİHATÇILAR AFRİN’DE

“Türkiye ordusunun komutası altında olan çok sayıda ÖSO mensubunun Sünni Arap savaşçının eski IŞİD ve El Kaide üyesi olduğuna dair sık sık haberler yayımlanıyor. Kendi çektikleri videolarda, Kürt halkını kâfir olarak tanımlıyor, normalde El Kaide ile bağlantılı görülen sloganlar ve ifadeler kullanıyorlar” diye yazan Cocburn, Doğu Guta’daki cihatçı örgüt Faylak el Rahman’ın askeri komutanı Abdül Nasır Şamir’in de Afrin’de bir kasabaya yerleştirildiğini belirtti. Cihatçılara yakınlığı ile bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamalarına değinen Cocburn, “Gözlemevi’ne göre, Doğu Guta’da yerinden olan başkaları da Kürt sahipleri kaçan evlere yerleştiriliyor ve geri dönmelerine izin verilmiyor. Gözlemevi, Doğu Guta’dan gelen mültecilerin yaşananlara karşı çıktığını, Afrin’de ‘Türk güçlerinin kendilere verdiği evlerde’ yaşamak istemediklerini belirtiyor” dedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 18:55

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