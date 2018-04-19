Almanya hükümetine 24 Haziran için çağrı

Alman Federal Meclis Milletvekili Cem Özdemir, Türkiye'deki erken seçime ilişkin Almanya hükümetinin de harekete geçmesini istedi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihine çekilmesinin ardından Alman Federal Meclis Milletvekili Cem Özdemir federal hükümete çağrı yaptı.

Yeşiller Partisi milletvekili Özdemir, Türkiye’deki seçim kampanyasının yeniden Almanya’ ya taşınabileceğine dikkat çekerek, federal hükümetin bu kez önceden harekete geçmesini ve seçime dair düzenlemeleri netleştirmesini istedi.

Yeşiller Eski Eş Başkanı Özdemir, Güney Almanya Radyo Televizyon Kurumu SWR’e Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Seçim kampanyasını yine Almanya’ya taşıyabilmek için denemeler olacaktır” diyerek, federal hükümetin bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Özdemir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha önce de gündeme geldiği üzere Almanya’da etkinlik yasağı getirilmesine ise karşı çıktı. Özdemir böylesi bir yasağın, “Erdoğan’ın kendisini mağdur gösterme durumunu daha da güçlendireceğini” ifade etti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 14:02

www.evrensel.net