Tutuklu Gazeteci Zehra Doğan meslektaşlarına seslendi

Tutuklu gazeteci Zehra Doğan, dışardaki meslektaşlarının korkmadan haber yapmaya devam etmesini istedi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral ile cezaevinde görüşen tutuklu gazeteci Zehra Doğan, dışardaki meslektaşlarının korkmadan haber yapmaya devam etmesini istedi

TGS yöneticileri, cezaevinde tutuklu bulunan gazetecileri ziyaretleri kapsamında, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutulan gazeteci Zehra Doğan ile görüştü. Aynı zamanda ressam da olan Doğan, yaklaşık 11 ay daha cezaevinde kalacağını, OHÂL sonrasında cezaevlerindeki koşulların çok daha kötüye gittiğini söyledi.

Bulunduğu kadın koğuşunda 15 arkadaşı ile birlikte kaldığını kaydeden Doğan “Kürtçe bir şarkı söyledik. Yönetim tarafından slogan olarak değerlendirildi ve hepimize iletişim cezası verildi. O yüzden 2 aydır mektup alamıyorum” dedi.

RESİM YAPMAK TEHLİKELİ

Resim yapabilmesi için kendisine gönderilen boya, kağıt, fırça gibi malzemelerin idare tarafından kendisine verilmediğini, boya olarak çeşitli sebze ve otları kullandığını belirten Doğan, cezaevi koşullarını şöyle anlattı: “Cezaevi idaresi resim için tehlikeli diyor. Ot ezmek nasıl tehlikeli olur. Gazetelerin, peçetelerin, süt kartonunun üzerine çizdiğim 20 kadar resmimi alıp imha ettiklerini söylediler. Neden imha ediyorlar? Eğer sakıncalı ise saklasınlar, tahliye olunca bana iade etsinler. Ayrıca -şifreli haberleşme olabilir diye- hiçbir kitaba izin verilmiyor. Bu da büyük bir sorun.”

Cezaevinde Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerini okuduklarını ancak zaman zaman diğer gazetelerin de geldiğini kaydeden Doğan dışardaki meslektaşlarının korkmadan haber yapmaya devam etmesini istedi: “Gerçek haberi okuduğumuz Cumhuriyet, Evrensel, Özgürlükçü Demokrasi gibi gazeteler gelince, haberleri her gün birimiz sesli olarak değerlerine okuyoruz. Haber okununca herkes susuyor, sadece haber konuşuyor. O yüzden gerçek gazeteler, gerçek gazeteciler çok değerli.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 14:00

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