Tutuklu sanık mahkemede kendini ateşe verdi!

Mardin'in Derik ilçesinde Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu, 16 Nisan’da görülen duruşmada bedenini ateşe verdi.

Mardin’in Derik ilçesi Kaymakamı ve kayyımı Muhammet Fatih Safitürk’ün, 10 Kasım 2016’da hayatını kaybettiği bombalı saldırının 8’i tutuklu 15 kişi hakkında açılan davanın tutuklu sanıklarından biri olan Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu, 16 Nisan’da görülen duruşmada bedenini ateşe verdi.

18 aydır tutuklu bulunduğu Urfa Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi’nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan Mesutoğlu, savunması alındığı sırada kıyafetlerinin altına gizlediği çakmak gazını çıkarıp üzerine sıktıktan sonra “Bu ülkede adalet yok” diyerek bedenini ateşe verdi. Mesutoğlu hakkında dosya kapsamında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıl hapis cezası isteniyor.

Mezopotamya Ajansı’ndan(MA) Esra Solin Dal’a konuşan baba Mesut Çelik, duruşmada yaşananları şöyle aktardı: “Mahkemeye kaldığı Siverek Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlandı. Oğlumdan önce üç kişi çıktı. Daha sonra sıra ona geldi. Kapıyı kapatarak şunları söyledi; ‘Başta da verdiğim ifademde ve daha sonra mahkemede defalarca ifade ettiğim gibi bu işin suçlusu ben değilim. Ben size her şeyi söyledim ve siz her şeyi biliyorsunuz. Buna rağmen 18 aydır tutuklu bulunuyorum. Kaymakamın babası ve kardeşinin beyanları dahi benim suçsuz olduğumu gösteriyor. İşlenen bu cinayettin bin hile ve oyunla üzerime atarak bir suçlu yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu saatten sonra sizin adaletinize inanmıyorum. Türkiye’de adil bir yargılamanın olacağına olan inancımı yitirdim. Bu ülkede adalet yok ve ben bu adaletsizliğe boyun eğmeyeceğim’ diyerek bedenini ateşe verdi. Olay hepimizin gözleri önünde oldu.”

‘HAYATINDAN ENDİŞELİYİZ’

Baba Çelik, “Eğer oğlumun başına bir şey gelirse sorumlusu başta devlet yetkilileri, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı’dır. Öldü mü kaldı mı bilmiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Mahkeme salonunda eşinin kendisini ateşe vermesini SEGBİS ekranından izlemek zorunda kalan Saime Ateş Mesutoğlu da, eşinin hayatından endişe duyduğunu dile getirdi. Mesutoğlu, “Bize bunu yaşatan herkesten şikayetçiyim. Bu işin takipçisi olacağım gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dahi giderim” dedi.

Öte yandan aile Siverek Savcılığı’na suç duyurusunda bulunurken, hukuki destek talebiyle İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’ne de başvurduğu da öğrenildi.

SAVCI DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU AKTARDI

Görüştükleri savcının, kendilerine eşinin hastanede olduğu bilgisini verdiğini paylaşan Mesutoğlu, “Savcı, eşimin hangi hastane olduğunu söyleyemeyeceğini, ancak durumunun iyi olduğunu söyledi. Görüşmek istediğimi söyledim, ama görüşme sağlamadılar. Haftaya Salı günü kapalı görüş var. O güne kadar beklememi istiyorlar. Ancak biz merak içindeyiz” dedi.

CEZAEVİNE GERİ GÖTÜRÜLDÜ

Mesutoğlu, anlatımlarına dair MA’nın hazırladığı haberi servis edileceği sırada eşinin tedavi gördüğü hastaneden Siverek Cezaevi’ne geri götürüldüğünü öğrendiklerini aktardı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 18:20

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