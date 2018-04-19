Eğitimde performans sistemine karşı eğitimcilerden tepki

Eğitim emekçileri ‘Eğitimde performans sistemi’ne tepki göstererek, topladıkları imzaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Sultanahmet meydanında bir araya gelen eğitim emekçileri, “Performans dayatmasına hayır, mesleğimize sahip çıkıyoruz” pankartı açarak “Performansa hayır, mesleğime dokunma”, “Mesleğine, işine, onuruna sahip çık”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları atarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yürüdü. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde Eğitim Sen İstanbul Şubeleri adına basın açıklamasını Eğitim Sen 3 No'lu şube başkanı Ayfer Koçak gerçekleştirdi.

'ÇALIŞMA İLİŞKİLERİMİZ PİYASACI KAVRAMLAR ÜZERİNDEN TANIMLANIYOR'

Öğretmenlik mesleği, siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından doğrudan hedef alındığını söyleyen Koçak, "Çalışma ilişkilerimiz ‘rekabet’, ‘verimlilik’, ‘kalite’ ve ‘müşteri memnuniyeti’ gibi piyasacı kavramlar üzerinden yeniden tanımlanmak istenmektedir. MEB tarafından gündeme getirilen ‘performans sistemi’ ve ‘sınav’ dayatması, uzun bir süredir eğitim alanında yaşanan piyasacı dönüşümün önemli ayaklarından birisidir" dedi.

“Öğretmenin her taraftan kuşatılarak tamamen etkisizleştiği ve itiraz edenin, farklı olanın çalışma koşulunun kalmayacağı rekabete dayalı, acımasız bir istihdam rejimi oluşturulmak istendiği açıktır" diyen Koçak, "Öğretmenlerin gelişimi ve mesleki yeterliliklerinin sağlanmasının temel koşulu, onların yaptıkları işi anlamlı bulmalarına, mesleki özerkliğe sahip olmalarına, okul ikliminin sağlıklı, özgür ve demokratik olmasına bağlıdır. Bu temel özelliklerin olmadığı bir ortamda, eğitime ilişkin her soruna eğitim biliminin değil, iktidarın siyasal ideolojik ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşan bir anlayışla öğretmenlerin ve eğitimin niteliğinin artmasını beklemek söz konusu olamaz" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İTİBARSIZLAŞTIRILMIŞ VE DEĞERSİZLEŞTİRİLMİŞTİR'

Koçak, "Öğretmenlik mesleği eğitim süreçleri, atanma sorunları, çalışma koşulları, iş güvencesi açısından yaşanan kaygılar, yetersiz maaşlar nedeniyle yeterince itibarsızlaştırılmış ve değersizleştirilmiştir. Öğretmen yeterliliklerinde bilimsel, objektif ve evrensel standartlar yerine, öğretmenleri her açıdan baskı altına alacak olan 'Performans değerlendirme' ve ‘sınav’ dayatmasındaki ısrar, MEB’in asıl niyetinin ‘üzüm yemek’ değil, ‘bağcıyı dövmek’ olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini arttırmak için piyasacı yöntemleri hayata geçirerek onları objektifliği tartışılır sınavlar, değerlendirmeler ve testlere tabi tutmak, performans baskısı altında angarya çalışmaya zorlama girişimleri kabul edilemez" dedi.

'MEB DERHAL VAZGEÇMELİ'

Koçak son olarak şunları söyledi: "MEB tarafından uygulanmak istenen performans değerlendirme ve sınavın öğretmenlerin niteliğine ve mesleki gelişimlerine katkı sunmaktan ziyade rekabeti ve eşitsizliği derinleştirecektir. İş güvencesi başta olmak üzere sahip olduğumuz hakları geriye götüren, mesleğimizi değersizleştiren bu uygulamayı durdurmak, mesleki ilke ve değerlerimize sahip çıkmak için topladığımız imzaları Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderiyor, eğitimde performans ve sınav dayatmasından derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz."

Son olarak Eğitim Sen üyeleri, MEB tarafından gündeme getirilen ‘performans sistemi’ ve ‘sınav’ dayatmasına karşı topladığı imzaları Milli Eğitim Bakanlığı’na ulaştırılması için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti. (İstanbul/EVRENSEL)

ADANA’DA DA PERFORMANS SİSTEMİ PROTESTOSU

Eğitim Sen Adana Şubesi, eğitimde Öğrenci, veli ve meslektaşların öğretmene not vereceği performans değerlendirme uygulamasına yer veren Ulusal Strateji Belgesi’nin geri çekilmesi için okullarda imza topladı.

Sendikanın şube binasında yapılan basın toplantısında konuşan Şube Başkanı Seçi Sönmez, belirledikleri okullardan mesleklerini değersizleştiren bu uygulamaya son verilmesi için bin 500 öğretmenden imza toplayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiklerini ifade etti.

Gezdikleri okullarda sendikalı ya da diğer sendikalara üye tüm öğretmenlerin, birbirlerini rakip olarak görecekleri için iş barışlarını bozacağı gerekçesi ile uygulamaya karşı çıktığını ifade eden Sönmez, “Farklı düşüncede öğretmenler olmalarına rağmen, ayrışmanın rekabetin öne çıkacağını söyleyerek karşı çıkıyorlar. Öğretmenlerin hiç biri bu uygulamayı istemiyor” dedi.

‘ÖĞRETMENLER SİYASALLAŞMIŞ YÖNETİCİLERE BAĞLI KALACAK’

Hükümetin yanlış politikalarının sonucu ortaya çıkan başarısızlığı üzerinden atmaya çalıştığını dile getiren Sönmez, “Çalışma ilişkilerimiz rekabet, verimlilik, kalite, müşteri memnuniyeti gibi piyasacı kavramlar üzerinden yeniden tanımlanmak istenmektedir. Öğretmenler her yönden siyasallaşmış okul yöneticilerine bağlı kalacaktır” dedi. Sönmez, “Öğretmenlerin gelişimi ve mesleki yeterliliklerinin sağlanmasının temel koşulu, onların yaptıkları işi anlamlı bulmalarına, mesleki özerkliğe sahip olmalarına, okul ikliminin sağlıklı, özgür ve demokratik olmasına bağlıdır” dedi. (Adana/EVRENSEL)

EDREMİT’TE DÖRT SENDİKADAN TEK SES

Balıkesir Edremit’te Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitim Söz Sen Cumhuriyet Meydanı’nda yaptıkları ortak eylemle performans sistemine hayır dedi. Açıklamada konuşan Eğitim İş temsilcisi Feride Güçlü, öğretmenlik mesleğini daha da değersiz hale getirecek olan eğitimde performans değerlendirme uygulamasına karşı farklı sendikalarda mücedele yürüten eğitim emekçileri olarak ortak mücadele yürüteceklerini söyledi. (Balıkesir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 18:20

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