Akademisyen-Yazar Koray Çalışkan'a hapis cezası
Koray Çalışkan'a sosyal medya hesabı üzerinden 'FETÖ propagandası' yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Akademisyen-Yazar Koray Çalışkan, sosyal medya hesabı üzerinden ‘FETÖ propagandası’ yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Koray Çalışkan hakkında ‘FETÖ/PDY propagandası yapmak’ suçu kapsamında iddianame düzenlenmişti.
Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre, Başsavcılıkça Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi. Davaya bakan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, akademisyen Çalışkan hakkında kararını verdi. Çalışkan, atılı suç kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Çalışkan, geçtiğimiz aylarda İstanbul’da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversiteleri’ne yönelik gerçekleştirilen ‘FETÖ’ operasyonları kapsamında gözaltına alınmıştı. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 17:52