Aydın’da 1 Mayıs Atatürk Meydanı’nda

Aydın’da 1 Mayıs, DİSK, Birleşik Kamu-İş, KESK ve Türk-İş’e bağlı Belediye-İş öncülüğünde, ortak yapılacak yürüyüş ve mitingle kutlanacak.

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, Aydın’da DİSK, Birleşik Kamu-İş, KESK ve Türk-İş’e bağlı Belediye-İş öncülüğünde, ortak yapılacak yürüyüş ve mitingle kutlanacak. Saat 14.00’de, Aydın Büyükşehir Belediyesi önündeki Taş Köprü’de toplanacak olan işçi ve emekçiler, buradan Atatürk Meydanı’na yürüyerek bir miting yapacak.

Kurum temsilcilerinden oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi, kent meydanında yaptığı açıklamayla Aydın halkına mitinge katılım çağrısı yaptı. Tertip komitesi adına konuşan Belediye-İş Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, “Emeğimize, ekmeğimize, alın terimize, demokrasiye, ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe dur demek için 1 Mayıs’ta alanlardayız” dedi. Yaman, “Özgür bir ülkede insanca kardeşçe bir yaşam arzusu, bağımsız sendika tam bağımsız Türkiye özlemiyle, OHAL’e, yargısız infazlara karşı demokrasiye evet demek için alanlardayız” diye konuştu. Yaman 1 Mayıs günü dile getirecekleri talepleri şu şekilde sıraladı: “Sözde kadro değil özde kadro gerçek güvence diyerek; iş güvencemizin, kıdem tazminatımızın gaspına dur demek, taşeron işçilere gerçek kadro almak, sözleşmeli memurlara, atanamayan öğretmenlere kadro, işsizlere iş aş istihdam sağlamak için, grevli, toplu sözleşmeli haklar; insan onuruna yakışır bir ücret için, çocuklarımızın emperyalizmin Ortadoğu’daki çıkarlarına kurban edilmemesi için alanlardayız. Her geçen gün farklı ortaya çıkan kurumlarda sokaklarda evlerde kadına çocuğa iş emek üreten emekçilere uygulanan baskı ve şiddete dur demek için alanlardayız.”

DİDİM’DE ORTAK KUTLAMA

Didim'de 1 Mayıs, sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütleri tarafından yapılacak yürüyüş ve mitingle ortak kutlanacak.

1 Mayıs günü Didim Belediyesi önünde saat 11.00’de toplanacak olan işçi ve emekçiler, buradan Kent meydanına yürüyerek bir miting yapacak. Didim 1 Mayıs Platformu bileşenleri tarafından Eğitim Sen Temsilcilik binasında yapılan açıklamada tüm Didim halkına 1 Mayıs’a katılım çağrısı yapıldı. Platform adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Didim Temsilciliği Başkanı Turgay Elçi, “Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi bizler de 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nü emeğin görkemli buluşması olarak örgütlemekte kararlıyız” dedi. (Aydın/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 17:38

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