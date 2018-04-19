HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Seçim çalışmalarımızı başlattık

Dilek OMAKLILAR

İzmir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlere dair, İzmir'de sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Buldan, seçim hazırlıklarının başladığını belirterek "Cumhurbaşkanlığı seçiminde özellikle birinci turda kazanmayı önümüze hedef olarak koyuyoruz. Bugün İzmir'den başlayarak tüm kadınlara ve gençlere, özellikle muhalif kesimlere şu çağrıyı yapıyoruz, Halkların Demokratik Partisi'nden aday adayı olun" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay Pekgözegü, Ertuğrul Kürkçü, Müslüm Doğan, Hüda Kaya, Garo Paylan, Zeynep Boğa, Aysel Güzel, Kadın Meclis Üyeleri, HDP Bölge MYK'si, HDP İzmir il PM üyeleri, İzmir programı kapsamında Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi. Eş Genel Başkan Buldan, 24 Haziran'daki seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'AKP ŞİDDETİNİ BİTİRMEK İÇİN SEÇİM BİR FIRSAT'

Dün itibari ile ülkenin baskın seçimle karşı karşıya kaldığını belirten Buldan, "Devletin tüm imkanlarını kullanmalarına rağmen ordusuyla, medyasıyla, yargısıyla AKP Hükümeti artık bu ülkeyi yönetemeyecek hale gelmiştir. Baskın seçim yapmalarının nedeni bu ülkeyi yönetememeleridir. AKP Hükümetinin başta biz olmak üzere muhalif kesimlere, kadınlara ve gençlere, tüm kimliklere ve mezheplere yönelik zulmünün, baskısının ve şiddetinin artık bitmesi için 24 Haziran seçim tarihi bizler açısından bir fırsattır" dedi.

İzmir halkının bu seçimde de kararlı bir duruşa sahip olmasının öneminin altını çizen Buldan, "Biz, İzmir halkının 16 Nisan referandumunda yüzde 69 oranında oyla hayır diyerek bu düzene karşı çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye toplumunu ilgilendiren bu seçimde İzmir'de yaşayan halkların üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Özellikle İzmir'de kentsel dönüşümden işçi kıyımlarına kadar, tüp geçitlerden çevreyi ilgilendiren tüm sorunlara kadar AKP Hükümeti'nin İzmir halkına ranttan başka, çıkarcılıktan başka vermiş olduğu hiçbir şey yoktur. İzmir halkı kentsel dönüşüme karşıdır, çevreye duyarlıdır. Biz İzmir halkının yaşadığı tüm sorunlara yakından tanık olmak ve bunlara çözümler bulmak adına buradayız" dedi.

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'TÜRKİYE'NİN KADERİNİ HEP BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Fotoğraf: Dilek Omaklılar/Evrensel

"İzmir'den seçim çalışmalarımızı başlatıyoruz" diyen Buldan şöyle devam etti: 2 aylık bir seçim dönemiyle birlikte Türkiye'nin kaderini hep birlikte değiştireceğiz. Bunun için diyoruz ki 24 Haziran seçimlerinde başta Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere, genel seçimlerde de milletvekilliği seçimlerinde de halklara umut ve huzur vaadiyle yola çıktığımızı özellikle belirtmek isterim. Türkiye toplumunun barışa, demokrasiye, özgürlüğe ihtiyacı var. Tek adam rejiminin bu ülkede yeri olmamalıdır. HDP olarak milletvekillerimizin cezaevinde olduğu, belediye eş başkanlarımızın cezaevinde rehin olarak tutulduğu, her gün bir milletvekilimizin vekilliğinin düşürüldüğü bir dönemde HDP'yi ve bileşenlerini siyasetin dışına atmaya çalıştıkları bir zihniyet karşısında tekliğe karşı çoğulculuğu, esarete karşı özgürlüğü ve faşizme karşı direnmeyi önümüze yol olarak koyduk. Bu yolda birlikte yürümenin, hep birlikte mücadele etmenin zamanıdır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde özellikle birinci turda kazanmayı önümüze hedef olarak koyuyoruz. O yüzden bugün İzmir'den başlayarak tüm kadınlara ve gençlere, özellikle muhalif kesimlere şu çağrıyı yapıyoruz, Halkların Demokratik Partisi'nden aday adayı olun. Kapımız herkese açıktır" dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 17:53

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