KHK ile ihraç edilen Eğitimci İsmet Akyol, hakim karşısına çıktı

Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol’un yargılandığı duruşma 31 Mayıs’a ertelendi.

KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol’un şube yöneticiliğinin düşürülmesi ile ilgili Zonguldak Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından Zonguldak 3. İş Mahkemesi’nde açılan dava Zonguldak Adliyesinde görüldü. Davayı KESK üye ve yöneticileri ile emek ve demokrasi güçleri de takip ederken, Eğitim Sen Genel Merkez avukatlarından Mehmet Rüştü Tiryaki, davanın muhatabının Eğitim Sen Genel Merkezi olduğunu belirtti. Davanın Eğitim Sen’in tüzel kişiliği göz önüne alınarak Ankara’da görülmesi ile ilgili görüş beyan eden Tiryaki’nin savunmasının ve davaya ilişkin mahkemeye sunulan dosyanın ardından mahkeme duruşmayı 31 Mayıs’a erteledi.

‘İSMET AKYOL BİZİM YÖNETİCİMİZDİR’

Mahkemenin ardından avukat Mehmet Rüştü Tiryaki sendikaların temsilcilerini özgürce seçebileceğini vurguladı. Eğitim Sen merkez yöneticisi Varol Öztorun da “Üyelerimiz İsmet Akyol’u seçmişlerdir. Dava nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın İsmet Akyol bizim buradaki yöneticimizdir” dedi. Eğitim Sen Zonguldak Şube Başkanı Orhan Yılmaz ise yaptığı açıklamada “Bizim tüzüğümüzde olan bir maddenin ortaya çıkarttığı hakkı gasbettirmeyeceğiz” dedi. Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol da “İhraç olduktan sonra hakkımda bir şikayet olmuştu ve şikayet ile ilgili takipsizlik kararı çıkmıştı. Karar çıkalı neredeyse 8 ay olmasına rağmen her yere baş vurdum ama göreve iade edilmedim. Hukuk işliyorsa eğer, önce benim göreve başlamam lazım.” dedi. (Zonguldak/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 17:32

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