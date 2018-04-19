Av. Turgut Kazan: Düzenleme yapılmadan cumhurbaşkanı seçilemez

Erken seçim kararının ardından uyum yasaları için çalışmalar başladı. Avukat Turgut Kazan, düzenleme yapılmadan seçimine gidilemeyeceğini belirtti.

Meltem AKYOL

İstanbul

Siyasettin gündemi erken seçim. AKP-MHP imzasıyla hazırlanan taslak kısa sürede, önce alt komisyona gelecek ardından ise Meclis Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşacak. İktidardan yapılan açıklamaya göre ise uyum yasaları için çalışmalar başladı. Eski İstanbul Barosu Başkanı, Avukat Turgut Kazan ise Anayasanın 21/2. maddesine göre yasal düzenleme yapılmadan Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilemeyeceğini belirtti.

‘ERKEN SEÇİM KARARI DEĞİL, GASP GİRİŞİMİ’

Kazan, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili seçimi birlikte yapılacak da cumhurbaşkanlığı seçimini yapmanın yasal düzenlemesi yok, yasal dayanağı yok. Bu nedenle 65 gün sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin şu anda yapılabilmesi mümkün değil. Hukukun zerresi varsa Türkiye’de, olağanüstü hal düzenlemeleriyle, kararname düzenlemeleriyle yapmaları mümkün değil. Çünkü Anayasanın geçici 21. maddesinin bir sonraki fıkrası da ‘cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yasa yapacaksınız’ diyor. Eee yapmadınız! Sanırım bu arada yaparız diye düşünüyorlar. İyi de bu arada yaptığınız yasa, Anayasaya çok açık bir şekilde aykırıysa nasıl çözülecek 65 gün içerisinde? O nedenle bu bir erken seçim kararı değil, bir gasp girişimidir.”



Yüksek Seçim Kurulunun bu durumda seçim takvimi belirleyemeyeceğini belirten Kazan, “O yüzden YSK’nın bunu görmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekir. Ama YSK’nın böyle bir kurul olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

İktidarın çok sıkıştığı için bu yola başvurduğunun anlaşıldığını, Doğan Grubu’nun satışının da bu planın bir parçası olduğunu ifade eden Kazan, şöyle devam etti: “Ama yılgınlığa kapılmayacağız. Güvenlikli seçim için görev başında olacağız. Ve tek adam rejimi yerine, demokrasinin kazanmasını sağlayacağız.”

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 17:29

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