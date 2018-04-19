Cezaevlerinde 17 yılda 3 bin 500 ölüm!

Cezaevlerinde ölüme terk edilen hasta tutukluların durumu en son Bandırma’da yaşamını yitiren İsmail Arslan ile birlikte yeniden gündeme geldi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) verilerine göre; son 17 yılda 3 bin 500 hasta tutuklu yaşamını yitirdi.

İHD Hapishane Komisyonu tarafından 1 Mart 2018’de yayınlanan hasta tutuklu raporuna göre, 386 cezaevinde bin 154 hasta tutuklu bulunuyor. Verilerde, 402 tutuklunun durumunun ağır ve acil olduğu belirtilirken, en son 7 Nisan’da Balıkesir-Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hasta tutuklu İsmail Arslan yaşamını yitirmişti. İktidar, bakanlıklar ve tüm yetkililerle yapılan başvurular sonuçsuz kalırken, “Cezaevinde kalamaz” raporunun yalnızca Adli Tıp Kurumu’na (ATK) devredilmesi, tutuklular için ‘İdam’ cezası olarak yorumlandı. 66 yaşındaki Arslan’ın yaşamını yitirdiği Balıkesir’de hâlâ 26 ağır hasta tutuklu bulunuyor. Solunum yetmezliğinden 2016 yılında şartlı tahliye edilen Arslan, kısa bir süre sonra “tedavisi tamamlandı” denilerek yeniden cezaevine konulmuştu. İHD verilerine göre, son 17 yılda cezaevlerinde 3 bin 500’e yakın tutuklu yaşamını yitirdi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 17:26

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