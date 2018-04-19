Aslı Odman: İş cinayetleri bir gelişme, kalkınma sorunudur

Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin Çarşamba Seminerleri'nin bu haftaki konuğu Aslı Odman oldu.

Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin (KODA) Hayat Bilgisi Okulu'nda "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Uluslararası Gelişmeler ve Mücadeleler" başlıklı sunumunu gerçekleştiren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Üyesi Aslı Odman, "İş cinayetleri az gelişmişlik sorunu değildir, bir gelişme-kalkınma sorunudur" dedi.

Hayat Bilgisi Okulu'nun İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Atölyesi ile birleştirilen seminerde daha çok İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin çalıştığı uluslararası kuruluşlar, gelişmeler ve mücadelelerden bahseden Odman, yanlış bir ifadeye işaret ederek, "Sıkça duyduğumuz 'Türkiye ölümlü iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci' ifadesinin bilimsel bir dayanağı yok. İLO bu verilerin kaynağı olduğunu da reddetti. Bunun yerine iş kolu bazında, kullanılan ham maddelerin kanserojenlere maruziyet açısından karşılaştırılması, kanserojen kokteyllerin küresel meta zincirleri ile nasıl hareket ettiği, iş kolları arası iş organizasyonu karşılaştırmaları ve mücadele deneyimi aktarılmaları önerilir" dedi.

'28 NİSAN: ÖLENLERİ AN, KALANLAR İÇİN MÜCADELE ET!'

"İşçi sağlığı alanında Almanya'nın sert, katı yasalarını alıyoruz. Oysa Fransa'da sosyolojik ve çevresel etkenler de var. Fransa'da sendikal mücadele ve işçi sağlığı alanı iç içe geçmiştir" diyen Odman, çeşitli uluslararası kurumların çalışmalarından bahsetti. Seminerin sonunda Adalet Arayan İşçi Aileleri'nin 2012’den beri 28 Nisan’ın Türkiye’de 'İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü' ilan edilmesini talep ettiğini hatırlatan Odman, ailelerin 28 Nisan günü yapacakları etkinliklerle çağrı yaptı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 17:13

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