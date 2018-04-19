Türkiye 21 aydır OHAL karanlığında

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 21 aydır devam eden OHAL'e ilişkin rapor hazırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün hazırladığı OHAL raporuna göre Türkiye ekonomi, basın özgürlüğü, iş ve kadın cinayetlerinde karanlık bir süreci yaşıyor. Rapora göre 21 aydır OHAL ile yönetilen Türkiye'de yüz bini aşkın kişi ihraç edildi, 135 gazeteci tutuklandı, kadın cinayetleri 700'e yaklaşırken, sigortasız çalışma, enflasyon oranları ve işsizlik sürekli yükseldi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, OHAL’in yarattığı hak ihlallerinin derlendiği ve OHAL ile geçen 21 ayın bilançosunun yer aldığı bir rapor hazırladı. 21 aylık OHAL sürecinin Türkiye’nin en karanlık dönemi sayılan 12 Eylül dönemini bile geride bıraktığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, “Türkiye artık kapı komşularının, iş arkadaşlarının, akrabaların birbirini ihbar ettiği, her an iftiraya uğrayacağı korkusuyla kimseye güvenmeyen, iktidarın gözüne girmek ve koltuk kapmak için yanı başındaki insanları jurnalleyen, ahlaken çöken sosyal ilişkilerin yüceltildiği bir döneme tanıklık etmektedir” dedi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE KARANLIK DÖNEM

Rapora göre, OHAL süreci, basın ve basın emekçileri açısından Türkiye tarihinin en karanlık dönemi olma yolunda ilerliyor. OHAL boyunca 200 medya kuruluşu kapatıldı, bunlardan sadece 25’i hakkındaki kapatma kararı kaldırıldı. 6 haber ajansı, 50 gazete, 18 dergi, 33 televizyon, 29 yayınevi, 37 radyo bu süreçte kapatıldı ve 135’ten fazla gazeteci tutuklandı, 2 bin 500 gazeteci ise işsizliğe mahkum edildi.

114 BİN 279 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Emekçiler açısından da benzer bir tablonun ortaya çıktığı raporda, 12 Eylül döneminde 3 bin 854 öğretmen ve 120 akademisyen görevden alındığı ancak OHAL boyunca ise 5 bin 822’si akademisyen olmak üzere, toplam 7 bin 37 kişinin üniversitelerden ihraç edildiğine dikkat çekildi. İhraç edilen öğretmen ve idari personel sayısı ise 33 bin 497 oldu. Yüz binlerce emekçinin OHAL ile işlerinden edildiği ve toplumdan da dışlanarak başka bir iş bulmalarının da önüne geçildiği belirtilen raporda, “OHAL boyunca 114 bin 279 kişi kamudan ihraç edilmiştir” denildi.

OHAL'DE İŞ CİNAYETLERİ ARTTI

Raporda yer verilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin verilerine göre 2017 yılı toplamında; 116'sı kadın, 1890'ı erkek, 18'i 15 yaş altında olmak üzere 60'ı çocuk işçi ve 88'i göçmen/mülteci olmak üzere en az 2 bin 6 işçi yaşamını yitirdi .Ayrıca yoksulluğun ve iftiraların, haksızlıkların sebep olduğu intiharlar da arttı. Doğrudan OHAL sürecinin yaşattıkları sebebiyle tespit edilebilen tam 47 kişi hayatına son verdi. Bu rakam 12 Eylül döneminde ise 43 kişiydi.

700 ÇOCUK ANNESİYLE BİRLİKTE HAPİSTE

Yine OHAL boyunca en az 624 kadının öldürüldüğü kaydedilen raporda, kadınlara hukuki destek sağlayan 11 kadın derneğinin kapatıldığı belirtildi.Annesi tutuklu veya hükümlü olan 700 kadar çocuğun cezaevinde hiç uygun olmayan koşullarda yaşadığı aktaraılan raporda, OHAL nedeniyle, çocuk alanında çalışan örgütlerin de kapatıldığı, var olan örgütlerin de savunuculuk faaliyetlerinin kısıtlandığını vurgulandı.

SİGORTASIZ ÇALIŞMA ARTTI

OHAL’in ekonomiye olan etkilerine de dikkat çekilen rapora göre; OHAL’de işsizlik çift hanelerde yüksekliğini korudu. Güncel verilere bakıldığında geniş tanımlı işsizlik yüzde 18,3 seviyelerine kadar çıktı, işsiz sayısı ise 6,1 milyonu buldu. OHAL döneminde diplomalı işsiz sayısıda yüksekliğini korudu ve gençlerin iş bulma umudu her geçen gün azaldı. OHAL’de güvencesiz çalışma koşullarına tabi olan emekçi sayısı da artarak, OHAL öncesi 8 milyon 913 bin olan sigortasız emekçi sayısı OHAL sonrası 9 milyon 456 bine çıktı. OHAL’den önce yüzde 8-9 bandında olan enflasyon, güncel verilere göre yüzde 10-11 seviyesine çıktı ve çift hanelere demirlendi. (Ankara/EVRENSEL)

OHAL 7'nci kez 3 ay daha uzatıldı

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 15:30

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